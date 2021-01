Municipalidad de VMT no acudió a conciliación con mototaxista que fue arrastrado

Con información de Deysi Portuguez/ URPI-GLR

A tres semanas del accidente ocasionado por un fiscalizador de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, las autoridades no brindaron solución por los daños causados a la mototaxi de Joel Castillo. El 23 de diciembre, el agente remolcó con fuerza el vehículo menor hasta hacerlo volcar durante un operativo. Tras ello, la unidad quedó inservible y hubo una persona herida.

El último viernes 8 de enero, ambas partes tenían una citación de conciliación; sin embargo, la comuna no asistió a dicho evento. “Ayer, la Municipalidad no se ha presentado a la cita de conciliación. Estoy sin trabajar y encima ahorita estoy endeudado con el banco por 20.000 soles y no se cómo voy a hacer si la moto no me la devuelven.”, contó el agraviado.

Este 19 de enero, Joel Castillo tiene que pagar la primera cuota de la deuda correspondiente al pago de la mototaxi; no obstante, el vehículo continúa inoperativo en la comisaría del distrito. Por este motivo, pide al burgomaestre que se haga presente.

“Señor alcalde, por favor dé la cara y hágase presente. He visto que usted ha hecho sorteos, ha salido en transmisiones en la Municipalidad y a mí no me da la cara, que es un caso grave y urgente porque estoy sin trabajar (sic)”, señaló a RTV.

Citación de Conciliación de VMT.

El joven manifestó que la municipalidad quería reparar la mototaxi; sin embargo, el vehículo quedó inservible tras el abuso cometido por el fiscalizador. “Yo no quiero que la reparen, sino otra, porque este vehículo era nuevo y ahora prácticamente está inusable. Apenas tenía unos días de uso cuando destrozaron mi herramienta de trabajo”, dijo.

Fiscalizador que arrastró mototaxi está inubicable

El joven aseguró que el agente está inubicable por las autoridades y no asumió sus responsabilidad por este atropello. “Hasta ahora, no se le ubica al conductor. Ellos (la municipalidad) debieron retenerlo, simplemente, lo han reemplazado y nada más. Este fiscalizador sigue no habido y no existe responsable de este caso”, dijo.

Por último, pidió que algún representante de la municipalidad acuda a la segunda conciliación el día 15 de enero para que lleguen a un acuerdo y repongan su unidad.