Los Olivos: asesinan a hombre en un parque

Un hombre de 37 años fue asesinado de cuatro disparos cuando se encontraba en el parque Los Suspiros, en el distrito de Los Olivos. De acuerdo a los testigos, el sujeto estaba sentado en las bancas cuando un sicario descendió de una motocicleta negra y lo acribilló el viernes 8 de enero.

La víctima identificada con el nombre de Lucho no tuvo tiempo de reaccionar y recibió las balas en su cuerpo. El delincuente huyó de la escena tras cumplir su objetivo. “El chico bajó de la moto y fue a disparar. Luego, lanzó insultos hacia las viviendas”, indicó una ciudadana del sector.

Intentaron llevarlo al Hospital Cayetano Heredia; no obstante, falleció en el camino. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú, esto sería un ajuste de cuentas. Asimismo, el parque quedó cercado para iniciar algunas investigaciones. La Comisaría de Laura Caller está recopilando información para dar con el responsable.

Por último, los vecinos han pedido mayor resguardo policial para evitar más robos y asaltos en esta zona.

Los Olivos: atacan a funcionario edil que acudió a reunión sobre inseguridad

Por otra parte, un funcionario de la Municipalidad de Los Olivos fue atacado por delincuentes cuando acudió a una reunión vecinal sobre la inseguridad ciudadana.

“Me encontraba citado a una reunión, citado a una mesa de trabajo para los temas de ciudadanía del sector. En ese mismo lugar, esperando a los vecinos, visualicé un vehículo negro. Un sujeto desciende y me ataca con un arma blanca. (...) Gracias a este chaleco me protegió, provocándome una herida no profunda”, narró el agraviado a La República.

Los tres ladrones lograron huir. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del distrito. La denuncia fue interpuesta en la Comisaría de Sol de Oro, quienes realizarán las investigaciones correspondientes.