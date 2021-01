Empresario acusa a trabajador de robarle máquinas valorizadas en S/ 30.000

Un empresario dedicado a la elaboración de estructuras metálicas denunció haber sufrido el robo de maquinaria valorizada en más de S/ 30.000 y ahora no sabe cómo impulsar su negocio.

Moisés Crispín Soto narró a Canal N que, durante la madrugada del pasado 31 de diciembre, dos sujetos ingresaron sin ningún problema a su local en Jicamarca y luego apareció un auto en el que metieron equipos que recién había comprado, en su mayoría, usados para hacer soldadura.

El robo fue registrado por una cámara de seguridad ubicada al frente del establecimiento y el propietario asegura haber identificado en las imágenes a uno de sus trabajadores, a quien hace poco había contratado y le dio confianza.

“Esa máquina tenía recién una semana y (el sospechoso) ha visto todas las cosas que tenía. Él es el único que conoce el lugar donde guardamos nuestras cosas. (...) En los primeros días se comportaba bien, era trabajador y hemos confiado”, contó.

El empresario cuenta que él mismo retuvo al presunto ladrón y lo llevó hasta la Comisaría de San Antonio - Huarochirí, con el video de seguridad . Sin embargo, el personal policial no habría querido ayudarlo.

“Lo traje a la Policía y les digo que en el video yo lo reconozco. Él lo negaba y el policía decía que no parecía. Había imágenes para aclarar, pero me dijeron que no había especialistas que puedan revisar esas cámaras y que yo tenía que contratar a uno para que lo haga”, relató.

“También me quedé indignado y salí de la comisaría llorando porque tanto esfuerzo....”, expresó.