Cusco: turistas protestaron y exigieron acceso al tren local en Machu Picchu

El jueves 7 de enero se vivieron momentos de tensión en Machu Picchu. Cerca de 40 visitantes protestaron en la estación de trenes e impidieron la salida de estos hacia Ollantaytambo. Ellos argumentan que la empresa PeruRail no estaría cumpliendo con un buen servicio turístico.

Los turistas explicaron que la empresa ferroviaria no les habría permitido la venta de boletos de retorno en el tren local. Sin embargo, se percataron que varios de los vagones de este servicio lucían vacíos.

“Está vacío y no nos dejan pasar y subir. Estamos desde las 3 de la tarde y no nos podemos mover. Pero mira, no nos dejan subir”, lamentó una viajera.

Fue así como varios optaron por protestar en la estación de trenes. Sustentaron que estaban buscando comprar sus boletos durante varias horas. “Desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche y no nos recogen”, agregó otro visitante.

La empresa ofrece dos servicios en Machu Picchu: el tren local y el tren turístico. PeruRail estaría buscando que los viajeros nacionales opten por este último, pero su costo es elevado en comparación al tren local que comprende S/ 12 en viajes de ida o retorno.

A raíz de esta problemática, se registró una huelga en diciembre de 2020 que luego fue reprogramada. Pobladores exigen a las empresas de trenes PeruRail e Incarail la rebaja del costo de sus tarifas para los visitantes nacionales. Actualmente, el pasaje en un tren turístico de PeruRail cuesta entre 23 y 77 dólares solo la ida, mientras que en uno de Incarail oscila entre 26 y 75 dólares el mismo tramo. Las empresas ofrecieron cobrar S/ 120 a los peruanos, pero Machu Picchu pedía que el pasaje baje a S/ 80.