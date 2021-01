Trujillo: inician reconstrucción de institución educativa en El Porvenir

Con una inversión de S/ 1 775 198 será reconstruido la institución educativa inicial n° 2170 de Rio Seco, en el distrito de El Porvenir, de la provincia de Trujillo, proyecto que va a beneficiar a más de 800 alumnos.

La Municipalidad de El Porvenir hizo la entrega del terreno por un área de 597 metros cuadrados a la constructora Nuevo Porvenir, que ejecutará la obra en un plazo de 180 días. La construcción consta de cuatro aulas modernas equipadas.

También contará con ambientes administrativos, dirección, sala de profesores, cocina, almacén para guardar los productos del programa qaliwarma, gras sintético, cisternas, tanques elevados y servicios higiénicos.

“Estamos apostando por una mejor educación de los niños con modernas infraestructura y equipamientos con sus mobiliarios que no tienen nada que envidiar a las de Trujillo, así como se sigue avanzando con otras obras educativas como la I. E. inicial N° 2194 en el barrio 3 C, y la N° 82209 de primaria y secundaria del barrio 5 C del Alto Trujillo y otros proyectos más”, manifestó a la prensa el alcalde Víctor Rebaza Benites.