Minsa explica el alto nivel de contagio de nueva variante del SARS-CoV-2

Perú identificó a la primera persona infectada con la nueva variante del coronavirus, una mutación procedente del Reino Unido. El Ministerio de Salud (Minsa) explicó a la población las características de este nuevo linaje y destacó su alta capacidad de transmisión, característica que vuelve a la COVID-19 más contagiosa, en caso se trate de este tipo de SARS-CoV-2.

El viceministro de Salud, Luis Suárez, señaló que esta nueva variante incrementa entre el 70 al 40% la capacidad de contagio del virus pandémico .

“Todos los virus sufren mutaciones en las epidemias, la mayor parte no tienen ningún significado y solo son cambios en las características del virus. Sin embargo, en la variante británica, lo que se observó es que se incrementaba la facilidad con la que se transmite entre las personas”, señaló el alto funcionario y especialista en Epidemiología.

Así, detalló que el factor R -el promedio de contagio de un infectado a otras personas- es más alto. “Si en una reunión de personas, una contagiaba a una o dos, ahora contagiaría a seis o siete”.

“Si ya de por sí el SARS-CoV-2 es sumamente contagioso. Lo hemos vivido en nuestro país. Ahora esta nueva variante puede hacer que los contagios se den más rápido”, precisó Suárez Ognio.

Asimismo, recalcó que las medidas de prevención son las mismas que para el virus que se conoce desde hace poco más de un año. “No es un virus diferente. Las medidas son las mismas: distanciamiento social, físico, no asistir a reuniones, no salir del núcleo familiar, no salir si no es esencial”, dijo.

Según señaló el Instituto Nacional de Salud (INS) secuenció e identificó el genoma de esta nueva variante, en la tarde de ayer 7 de enero. Allí notaron que este cumplía con los criterios técnicos establecidos por la Organización Mundial de Salud: 7 mutaciones y dos deleciones en el virus.

“Hemos informado a la Organización Panamericana de Salud, en todo el mundo se están identificando, tenemos que estar comunicados para tomar las medidas correspondientes”, advirtió.