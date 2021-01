Futbolista protagoniza accidente donde mueren un policía y su pareja

Dos vidas arrancadas y una carrera truncada. Raziel Samir Fernando García Paredes, el futbolista del club Universidad César Vallejo que atropelló y mató con su automóvil a un policía y su pareja que iban en una moto lineal, en Chorrillos, afronta el ‘partido’ más difícil de su vida: un pedido de prisión para él.

El centrocampista ofensivo, que el año pasado fue convocado por Ricardo Gareca para integrar la selección peruana de fútbol, se quebró al ser detenido por las autoridades.

Testigos del terrible accidente revelaron que todo ocurrió cuando García, quien conducía el Toyota Yaris AKI-176 que se hallaba estacionado al borde de la pista, retrocedió el vehículo e intentó voltear en ‘u’ para ingresar a una cochera. Fue muy rápido y no tuvo tiempo para nada. No pudo evitar la tragedia.

Jóvenes enamorados

De pronto impactó con la motocicleta lineal de placa 0367-1A en la que viajaban el suboficial PNP Diego Durand Jáuregui (22), quien trabaja en una dependencia de Comas, y Zaraí Quispe Chávez, de 19 años.

Ambos salieron despedidos y murieron en el acto sobre la calzada. El efectivo no tenía licencia y, según informaron las propias autoridades, no llevaba puesto el casco de seguridad .

Por la madrugada, el futbolista fue sometido a pruebas de dosaje etílico así como de Covid-19 y salió negativo. En cambio, la pareja sí tenía alcohol en la sangre. “Más de lo permitido”, según confirmó Génesis Tapia, representante de la empresa que maneja la carrera deportiva de Raziel García.

“No me alcanzan las palabras para pedir perdón”, declaró entre sollozos por las muertes ocurridas en la esquina del pasaje Huánuco con la avenida Alipio Ponce, en la urbanización La Campiña.

“No los vi a ellos. El dolor más grande es de los padres porque perdieron a sus seres queridos, y entiendo eso. Pero a mí también se me arruinó la vida, y a mi familia”, explicó el también exjugador del Cienciano del Cusco, Unión Huaral y de la Universidad San Martín.

Dolor de madre

Hilda Jáuregui, madre del policía fallecido, dijo que su hijo recién había cumplido un año de servicio en la PNP. Diego era el mayor de tres hermanos. “Él era mi sostén, me sacaba de la mano a pasear, ahora no lo veré nunca más”, dijo afligida.

“Yo no creo que ese señor (Raziel García) no haya estado ebrio, como indica el dosaje etílico. No hay justicia para los pobres, ellos tienen amigos muy influyentes”, se quejó.

Otros deudos dijeron que después del funeral se abocarán a la parte legal con asesoría de la PNP. “Iremos hasta las últimas consecuencias, esto no va a quedar impune”, afirmó Jhonny Castro, familiar de Diego Durand, miembro de la promoción Espartano 2020.

Por su parte, los familiares de Zaraí, enamorada del efectivo PNP, también se mostraron conmocionados por la tragedia. La madre y una tía de la joven llegaron hasta la Unidad de Investigación de Accidentes de Lima Sur y pidieron respeto por el dolor que los embarga.

“Comprendan el momento, por favor”, dijeron.

Representantes del Ministerio Público evaluaban hasta anoche la situación legal del futbolista. Se supo que pedirían su detención preventiva por la gravedad de los hechos.

Motos son un peligro

Las motocicletas se han convertido en los vehículos que registran la mayor tasa de accidentes de tránsito en el país debido a que alcanzan fácilmente los 80 km/h , según la policía.

Los accidentes en motos lesionan a 8 personas por cada 100 unidades, dijo un perito.

Los accidentes viales están entre las 10 principales causas de muerte en el país y la primera causa de muerte en adolescentes, jóvenes y adultos.

De acuerdo a estadísticas de la Policía y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el año pasado se registraron más de 90.000 siniestros que dejaron 63.953 heridos y 3.110 fallecidos a nivel nacional.