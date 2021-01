La Contraloría General de La República detectó situaciones de riesgo en el denominado “Hospital COVID-19”, ubicado en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en Tacna.

Durante una inspección realizada a este nosocomio, valorizado en más de S/ 42 millones, se detectó varias irregularidades causadas por el incumplimiento de algunas de las especificaciones contempladas en el expediente técnico de la obra.

En el Informe de Control Concurrente N° 027-2020-OCI/5352-SCC, detalla que el adecuado funcionamiento de los grupos electrógenos no está garantizado, debido a que a la fecha no se encuentra habilitado el tanque destinado a abastecerlos de combustible.

Además, las tuberías de escape del aire que expiden estos equipos durante su operación, no cuentan con juntas de expansión flexibles y seguras para soportar vibraciones y aire caliente. Actualmente estos conductos están compuestos de una plancha de metal sujetada provisionalmente con alambres, pero antes de ello, estaban cubiertas de material inflamable que se quemó durante su funcionamiento y activó la alarma contra incendios.

Otra observación es que las unidades extractoras del aire que circula al interior del establecimiento, no garantizan la inocuidad del mismo al ser expulsado al exterior del hospital COVID-19, lo cual constituye un riesgo para el personal administrativo, técnico y personas que transiten por la zona.

Riesgos en otros ambientes

En la morgue no cuentan con equipos de congelamiento, mientras que el área de nutrición y dietética no tiene condiciones para la adecuada conservación de alimentos perecibles y no perecibles.

Finalmente, la Contraloría advirtió que la instalación del caldero sistema de vapor se encuentra inconclusa y presentó algunas fugas en válvulas, lo cual limita el funcionamiento de la línea de vapor que llega al servicio de nutrición, laboratorios y lavandería, que afectaría la adecuada prestación del servicio de salud.

La Contraloría comunicó estas irregularidades al Gobernador Regional de Tacna, a fin de que subsanen en el menor tiempo posible para evitar daños y mala atención a pacientes con COVID-19.