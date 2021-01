Comas: madre fue arrastrada por mototaxi al defender a su hija de un robo

Una madre de familia frustró el robo del celular de su hija en el jirón Tungasuca, ubicado en Comas. De acuerdo a información de América, la progenitora estaba yendo al parque Sinchi Roca junto a sus dos menores. Este hecho se suscitó alrededor de las 3.00 p. m. del jueves 7 de enero.

La mamá iba detrás de sus hijas cuando una mototaxi interceptó a una de ellas. Las cámaras de seguridad registraron que los delincuentes descendieron del vehículo para intentar asaltar a la adolescente. Su madre - al percatarse de la situación - corrió para salvar a la menor.

La fémina arrojó una bolsa contra los criminales para impedir que sigan con el robo. Al intentar acercarse, la madre recibió un golpe de la parte trasera del vehículo luego de que la mototaxi avanzara para huir. Asimismo, fue arrastrada por unos metros.

Pese a los golpes, la afectada se paró y trató de alcanzar a los criminales. Incluso, pide ayuda de los vecinos para que detengan a los hampones. “Cuando corro donde mi hijita, ahí es cuando he cruzado en medio de la pista para evitar que la moto se lleve el celular de mi hija. He querido rajar la moto, no sé, fue por la impotencia y ahí es donde me caí”, expresó la mujer en América.

A pesar del esfuerzo de los vecinos, los delincuentes no fueron alcanzados. Minutos más tarde, conocería que los criminales no lograron quitarle el celular a su hija. Por otro lado, los vecinos de la zona de Tungasuca denuncian que los robos son constantes y piden mayor seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú.

“Los serenazgos casi no pasan. Tenemos cámaras de seguridad que no funcionan”, manifestó una de las vecinas. Por ello, exigen a las autoridades locales tomar acciones para frenar la delincuencia.

IMPORTANTE

Si eres víctima de un robo o asalto podrás reportar el hecho a través de una denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Te sugerimos que te comuniques primero con la Central de emergencia 105 de la PNP .

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 8 de enero del 2021