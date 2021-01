Advierten riesgos en obra de más de S/ 16 millones en Huarmey

Ante la aprobación del expediente técnico de una obra valorizada en más de S/ 16 millones, ejecutada por el Gobierno Regional de Áncash en riberas del río Huarmey, la Contraloría General de la República alertó una serie de riesgos.

A través del informe de control concurrente la entidad advirtió cinco situaciones adversas que atentan contra el financiamiento, retrasos en la ejecución, el colapso de las estructuras o pérdidas de la inversión del proyecto Creación del servicio de protección en las riberas del río Huarmey vulnerable ante el peligro en el sector el Arenal - Puente La Panamericana.

Al respecto, de la aprobación del expediente el 17 de setiembre de 2019, con presupuesto S/ 16.028.839,88 y plazo de ejecución de 90 días calendarios, el informe n.° 10015-2020-CG/GRAN-SCC evidencia lo siguiente:

El procedimiento de selección no se desarrolla oportunamente, lo que posibilita el incumplimiento de metas y objetivos previstos, y el financiamiento. Además, que existe diferencia en cuanto al presupuesto de la obra: “errores de cálculo por un monto de S/ 3.184.203,62″.

En esa línea, presentan incompatibilidades entre los parámetros del estudio de mecánica de suelos y el diseño del muro de contención e incumple con la normativa vigente; esto generaría colapso de la estructura, pérdida de la inversión y pone en riesgo la integridad física de la población.

El expediente técnico aprobado no cuenta con: plano de ubicación del proyecto, planos de topografía, plano clave, planos de ubicación de canteras y plano de detalle del muro de concreto armado; existen metrados que no cuentan con sustento y difieren de lo proyectado. No se acredita el cálculo de costo de mano de obra, cotizaciones de los costos de los materiales, equipos y subcontrato, empleados en la formulación del presupuesto del proyecto.

Finalmente, el documento no acredita indagaciones o estudios de mercado de materiales, equipos y subcontrato, lo que propiciaría que se programen y ejecuten recursos sin sustento por S/ 8.344.410,15 sin impuestos.