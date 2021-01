Raziel García da negativo en dosaje etílico pero familia pide nueva prueba

Tras el accidente de tránsito donde el futbolista Raziel García Paredes conducía un cedan que impactó con una motocicleta, en la cual iban a bordo el suboficial (SO) Diego André Durand Jauregui y su compañera Saray Quispe Chávez, se conoció que el dosaje etílico del jugador arrojó negativo .

Mientras tanto, los jóvenes que iban en la motocicleta perdieron la vida producto de lo sucedido y arrojaron positivo en el dosaje etílico. Por esta razón, no conformes con los resultados, los familiares de los fallecidos solicitaron que se vuelvan a realizar los exámenes .

“Están diciendo que han manejado ebrios y no es así. Él es el culpable. Lo único que quiero es que se vuelva a hacer la prueba del dosaje etílico porque Raziel es el que ha estado mareado, ellos no, un policía no va a estar tomando un día miércoles”, declaró Gina Vásquez, amiga de la familia de una de las víctimas.

Familia y amigos exigen justicia por la muerte de ambos jóvenes, quienes tenían un año de relación y se dirigían hacia la casa de un pariente en Chorrillos cuando se dieron los fatídicos hechos.

Proceso de Raziel García

Hasta el momento el futbolista se encuentra en la Unidad de Tránsito de Lurín y se evalúa si seguirá el proceso detenido o en libertad.

“Estamos en pleno proceso de investigación, la esencia de nuestra función es establecer las causas del accidente antes que buscar culpables. Una segunda prueba ya forma parte de los derechos de la defensa. Estamos a la espera de formalizar la toma de la declaración del detenido en presencia de los representantes del Ministerio Público”, declaró el comandante Erick Quiroz Dávila, oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) a cargo de la investigación.