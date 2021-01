Piura. Juan Carlos Negro Balarezo, abogado del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre se dirigió al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para pedir que actúe con transparencia e imparcialidad en el recurso de apelación presentado, el cual busca que García Marchena recobre su libertad.

Según el letrado, debería ser puesto en libertad, ya que no se habría tenido una debida interpretación de la ley de contrataciones del Estado. Por el contrario, argumentó que se ha tenido en cuenta una guía que no es de obligatorio cumplimiento.

Asimismo, consideró que la presunta irregularidad en la entrega de canastas -motivo de la prisión preventiva de Darwin García- no existe, puesto que de las 6.663 familias que recibieron las canastas, ninguna se ha quejado de este beneficio.

Respecto al audio que habría comprometido a la autoridad edil con el presunto acto de corrupción, Negro Balarezo aseguró que no ha sido tomado en cuenta por el juzgado, ya que carece de validez legal, “El audio no está en discusión, no ha sido considerado por el juez. Por ello, en la apelación nosotros no nos hemos referido en la apelación a dicho audio”, concluyó el abogado.

