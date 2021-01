Pilar Mazzetti: “En los últimos días, se han incrementado 114 camas UCI”

Pilar Mazzetti, ministra de Salud, mencionó que en los últimos tres días han incrementado 114 camas UCI para pacientes con coronavirus en los diferentes hospitales del Perú. De acuerdo a información de la titular del sector, han optado por dos opciones para un aumento del número de estos elementos.

“En los últimos años, hemos tenido un aumento progresivo de las camas UCI. Son alrededor de 1.800 camas UCI ahora. A lo largo del período de baja transmisión se han retiraron alrededor 300 camas UCI que han regresado a los lugares no COVID. En estos momentos, estamos haciendo dos cosas: primero, en los últimos tres días, se han incrementado 114 camas UCI que han permitido llenar la demanda que se tenía en varias regiones”, indicó.

“Por eso se ve que Lima ya tiene 36 camas UCI disponibles. El Hospital Dos de Mayo ha recibido 12 camas. Igualmente, enviamos de 10 en 10 al norte”, agregó. Por otro lado, resaltó que evaluaron la posibilidad de una compra de más ventiladores mecánicos para los pacientes.

“Estamos recogiendo información de empresas que han importado estos elementos y que nos van a proporcionar. Estamos empezando a analizar comprar más camas UCI”, dijo. Respecto a los ventiladores fabricados de la PUCP, precisó que no estuvieron almacenados y recién se hizo el convenio el 29 de diciembre.

“Recién cerramos a fin de año y teníamos que recoger el 4 de enero; sin embargo, tuvimos ciertos inconvenientes y recién fue ayer. No estuvieron almacenados, sino que todo esto pasa por un procedimiento. Estos equipos nos servirán como asistencia médica en el transporte”, manifestó.

Por último, Mazzetti señaló que aún no tienen un cronograma para la vacunación, ya que aún no llegan las inmunizaciones de Sinopharm; sin embargo, resaltó que el sector salud es la prioridad. “Nos permiten dar a medio millón de personas. Son dos dosis. Existe un listado que primero son los profesionales de salud. En caso alguno opte por no vacunarse, se coloca al siguiente grupo: fuerzas policiales, bomberos”, finalizó.

LR PODCAST: escucha el informe matinal del 7 de enero del 2021