Entidades de salud incumplen subsanar deficiencias logísticas

Catorce instituciones del sector Salud en las que Contraloría General de la República detectó carencias en el sistema logístico para el almacenamiento y distribución de vacunas incumplieron con enmendar las deficiencias, según una nueva intervención del organismo supervisor.

El sistema logístico o cadena de frío es vital para la recepción, repartición e inoculación de las millones de vacunas contra el Covid-19 que las autoridades sanitarias planean adquirir.

En marzo de 2020, al inicio de la pandemia, la Contraloría verificó que en el Centro de Salud Materno Infantil San Fernando, de la Dirección Regional de Salud Lima Este (distrito de Ate-Vitarte), la remodelación del ambiente de toma de muestras y cadena de frío se hizo sin cumplir las especificaciones técnicas establecidas. Por lo tanto, se presentaba un riesgo de contaminación en los procedimientos de análisis. Al no haber sido subsanado la serie de problemas, el peligro se mantiene.

La Contraloría también intervino en el Instituto Nacional de Salud (INS), y encontró que el laboratorio de vacunas virales del Centro Nacional de Productos Biológicos, con sede en Chorrillos, no cumplía con las normas de calidad. Por lo tanto, los productos elaborados por dicho laboratorio no eran confiables. Además, el almacén del Centro Nacional de Productos Biológicos presentaba deficiencias en la limpieza, lo que implicaba un potencial riesgo de los contaminantes de los envases y el personal.

La cámara fría 2 del almacén central del INS, destinada a almacenar insumos y productos terminados del laboratorio de vacunas virales, según los especialistas de la Contraloría, incumplían con las condiciones establecidas para el almacenamiento. Un año después de que la Contraloría reportó estos hechos, el INS no ha resuelto los problemas descritos, no obstante que el país está a punto de comprar millones de vacunas anti-Covid-19. Pero no solo sucede en Lima.

La Contraloría también detectó en la Red de Salud de Huaylas Sur, de la Dirección Regional de Salud de Áncash, una serie de deficiencias en el servicio de transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que requieren cadena de frío.

El contratista incumplía los plazos de entrega de los productos, generando el riesgo de un control inadecuado y la entrega de los productos lo hacían personas que no estaban autorizadas. Después de un año de que se detectaron estas deficiencias, a la fecha no han sido superadas.

En la verificación efectuada al sistema de la cadena de frío del área de inmunizaciones del Centro de Atención Primaria III de EsSalud de Puente Piedra, en Lima, la Contraloría encontró falta de condiciones de seguridad en el sistema, lo que es un indicativo de riesgo de ruptura de la cadena de frío y no hay seguridad para la conservación de las vacunas. Este hecho fue reportado por la Contraloría en agosto del 2019, y después de una nueva inspección, determinó que todo seguía igual.

En febrero pasado, la Contraloría verificó los equipos de cadena de frío del almacén central de farmacia del Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja, y halló que las refrigeradoras del almacén no contaban con mantenimiento preventivo obligatorio, poniendo en riesgo la eficiencia de los medicamentos termosensibles. Este punto tampoco ha sido corregido.

En el Hospital de Ventanilla se evidenció la insuficiente cantidad de dispositivos utilizados para el monitoreo de temperatura de las vacunas, lo que afectaría las óptimas condiciones en la calidad de las vacunas, que originaría que pierda el efecto de prevenir enfermedades.

Situaciones similares se han repetido en:

Dirección Regional de Salud de Piura

Dirección Regional de Salud de Cajamarca

Dirección Regional de Salud de Lima Norte

Dirección Regional de Salude Lima Este

Dirección Regional de Salud de Tacna

Dirección Regional de Salud Huánuco

Dirección Regional de Salud del Callao

Hospital de Ventanilla

Hospital de Apoyo Santa Rosa, Piura

Hospital de Chancay

Si no se aplican los correctivos señalados por la Contraloría, se vulneraría la cadena de frío para proteger y distribuir las vacunas contra el Covid-19 .

El dato

El 3 de diciembre último, el Ejecutivo aprobó transferir 145,6 millones de soles al Ministerio de Salud y 42,3 millones de soles a EsSalud para el almacenamiento, conservación, distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Sin adecuada cadena frío, las vacunas no cumplirán con su objetivo.