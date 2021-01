Enfoques distintos sobre el comportamiento de la pandemia en Arequipa. Para EsSalud, esta región ya está en segunda ola. El jefe del Comando COVID-19, Percy Miranda, contradice esa versión y sostiene que se trata de “un rebrote moderado” que puede llevar a una segunda ola.

¿Qué condición se necesita para declararse en esa situación sanitaria extrema? Que el número de enfermos reportados a la semana alcancen entre los 1500 a 2000. Ahora el promedio llega a 250. Aún no hay el aumento exponencial, dijo el epidemiólogo.

Miranda atribuyó el rebrote moderado a las aglomeraciones de Navidad, Año Nuevo y a la reactivación económica de la fase 4. En ese sentido, destacó el papel activo de los niños, muchos, en su condición de asintomáticos, trasmitieron el virus a adultos mayores.

Sobre quienes sostienen la tesis de que estamos en segunda ola, Miranda precisó que “hay gente con intereses económicos” . Estos, añadió, pretenden asustar a la población para que compre medicamentos y balones. El último martes, el gerente de las Red Asistencial de EsSalud, Edilberto Salazar, sostuvo que la región ya ingresó a una segunda ola y que las autoridades no quieren aceptarlo.

“No tengo la necesidad de contestar a una persona que no ha sido preparada para leer una curva epidémica y que nos obligue señalar algo que no se está dando”, advirtió Miranda. Coincide con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti que estas cifras sí pueden conducir a Arequipa a una segunda ola, así como ocurre en 8 regiones donde se levantó la curva.

“No la podemos declarar ahora porque generaría una mayor preocupación”, precisó.

En la última semana epidemiológica del 29 de diciembre al 5 de enero, se detectaron 1222 casos, con 6.3% de positividad, un punto porcentual mayor a una anterior semana. De ese número, el 3% necesita de hospitalización. El galeno explicó que para fines de enero proyectan 1000 positivos diarios. Un escenario posible por los desórdenes en las fiestas. En ese sentido, Miranda fue muy crítico con la población. Dijo que descuidó los protocolos, utiliza mal la mascarilla, no guarda la distancia social etc.

Rebrote con UCI’s llenas

Miranda intentó explicar por qué las camas de Unidades de Cuidados Intensivos de EsSalud y del Ministerio de Salud (Minsa) se llenaron. “Esta pandemia no tiene patrón. Algunas personas, en cuestión de horas, pueden iniciar un cuadro de insuficiencia respiratoria”, advirtió. Insistió en la ayuda al Minsa ya que hay un desgaste por los 8 meses de pandemia de los 17 uciólogos de Arequipa.

Propuso el uso de algunas camas UCI del hospital Goyeneche que brinda atenciones no COVID-19 si la necesidad de pacientes críticos lo requiere. Este nosocomio cuenta con 14 pero solo cinco número se podría habilitar. Miranda reconoció que el problema sigue siendo no contar con personal.

Mientras que hasta ayer las UCI de EsSalud estaban copadas y 2 a 3 UCI del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza se liberaron. En cuanto a las camas de hospitalización, indicó, que se encuentran mejor preparados.

Finalmente sobre las obras aún inconclusas en el Honorio Delgado informó que el Gobierno Regional de Arequipa entregó un cronograma de finalización para ampliar el área UCI. ❖

Reactivar economía pero con protocolos

El Comando COVID-19 advirtió que la población está desacatando las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse con el nuevo coronavirus. Percy Miranda explicó que en visitas a grandes centros comerciales percibió el mal uso de las mascarillas y también de aglomeraciones. Reconoció que la reactivación se tiene que dar porque la población no resistiría un segundo confinamiento más pero debe ser de la mano del cumplimiento de los protocolos. Sobre la prohibición de uso de playas, explicó que la gente no necesariamente se va a contagiar en ellas si no durante la movilización hacia ellas.