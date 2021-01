Administrador de El Huaralino sobre conciertos: “No es el momento”

El administrador del local El Huaralino, Juan Pablo Fernández Chávez, consideró que no es el momento para organizar conciertos y actividades culturales en su local debido al aumento de casos COVID-19. Así lo señaló en declaraciones a La República.

“Yo creo que no es el momento todavía de realizar conciertos presenciales debido a que el rebrote está fuerte. [...] Yo creo que a raíz del rebrote es muy difícil que hayan eventos. Hasta que no tengamos la vacuna yo creo que no habrán conciertos”, comentó el encargado del establecimiento ubicado en Los Olivos.

No obstante, anunció que se viene elaborando un protocolo que permita efectuar eventos musicales con un aforo reducido y con espacios separados.

“Estamos elaborando un protocolo, presentado al Minsa, para ver si nos aprueban hacer eventos con un aforo reducido con un 30% o 40% y sin venta de alcohol (...) Estamos pensando hacer una separación de espacios de cuatro personas por familia”, mencionó el administrador.

Añadió que, por el momento, su local continúa siendo sede de la Dirección Regional de Lima Norte. El Huaralino se ha convertido, desde mayo del 2020, en un importante centro de monitoreo de Comando COVID-19 para recibir a los profesionales de salud que luchan contra la pandemia en primer línea. En dicho establecimiento se dirige a los equipos de repuesta rápida que recorren diversos distritos diagnosticando y atendiendo a pacientes de coronavirus en sus domicilios.

Antes de la pandemia, el local era muy conocido debido a las grandes fiestas que se llevaban a cabo. Era usual ver durante los fines de semana, una larga cola de personas esperando poder ingresar a ver a su agrupación favorita.