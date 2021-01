Patricia García: “Ya estamos en la segunda ola y debemos retornar a la fase 3”

Ante el crecimiento de los indicadores del Covid-19 que estarían llevando al Perú a una segunda ola, dos exministros de Salud y el decano del Colegio Médico plantearon retroceder de la fase 4 a la fase 3 de la reactivación económica. Además, plantearon el control del aforo y las cuarentenas focalizadas.

En diálogo con La República, la exministra de Salud Patricia García advirtió que lo que está pasando en el país es una segunda ola y que la curva está creciendo muy rápido debido a varios factores.

“En diciembre ha habido un montón de circunstancias para romper el distanciamiento: las protestas, las fiestas, las compras, las reuniones y el hecho de que el Estado diga que se abre la cuarta fase. La gente ha bajado la guardia. Pero esto se va a poner peor, porque muchos de los casos que se están viendo ahorita son de antes de las fiestas de fin de año”, manifestó.

Para desacelerar la velocidad de la curva, García dijo que se debe retroceder algunas fases económicas y evaluar la situación de los espacios cerrados, como restaurantes, centros comerciales y mercados, ya que los municipios no están controlando el aforo. ”Si no se toman acciones en este momento, vamos a estar muy complicados”.

También sugirió reforzar la comunicación de las medidas de prevención. “Lo que se necesita son mensajes claros de las autoridades y no contradictorios. Deben decir que se use bien la mascarilla, que se disminuye el aforo, se retrocede en algunas medidas económicas y que los espacios cerrados están causando problemas. Ni hablar de los cines, bingos, gimnasios e incluso restaurantes”, advirtió.

García también dijo que eventualmente se necesitará de cuarentenas focalizadas en algunas regiones por el aumento de casos y el colapso de hospitales.

Ante la disyuntiva de qué priorizar: la salud o la economía, el exministro de Salud Víctor Zamora señaló que esta vez podemos tener una segunda ola más pequeña que la anterior; sin embargo, debido a que la capacidad de respuesta del sistema sanitario no ha mejorado en los últimos meses es necesario tomar medidas extremas.

“Como nuestra capacidad de respuesta no ha mejorado (solo pasó de 1.500 a 1.542 camas UCI) y nuestra vigilancia epidemiológica tampoco ha mejorado a nivel de otros países en la producción de pruebas moleculares, no te queda otra que tomar medidas gruesas, como el retroceso de la fase 4 a la fase 3. No se puede hacer a nivel distrital o provincial sino por regiones”, dijo.

Explicó que la última arma que tenemos es el confinamiento, pero este tiene su impacto económico. “Va a ser duro y difícil de implementar por el agotamiento pandémico. En marzo nos fuimos a nuestras casas porque pensábamos que iba a ser unos días. Un año después, la gente ya no aguanta, sale a la calle no solo por necesidades económicas, sino también por la necesidad de socializar”.

Planteó además toques de queda, controles durante los fines de semana, limitaciones de los aforos al máximo, control de los mercados y el restablecimiento del programa Tayta.

Mazzetti responde

Sobre este tema, la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, señaló que debemos tener una reactivación económica con salud. “Este rebrote que estamos teniendo tan particular en nuestro país puede estar anunciando que pudiéramos tener una segunda ola”.

Ella aclaró que la segunda ola del Perú no sería como la de Europa, donde los contagios se dispararon rápidamente, sino que probablemente será más lento producto de las características geográficas del país, del clima o de otras cosas que no conozcamos. “Nos ayuda que estamos en verano, pero aún así tenemos que seguir alertas. En salud ninguna precaución sobra”, refirió tras pedir a la población seguir de pie y acatando las medidas de prevención, como son el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia y permitiendo la circulación del aire cuando haya personas en un mismo lugar.

Más opiniones

La segunda ola no necesita ser de la magnitud de la anterior para ser problemática, pues las clínicas ya están sin camas UCI, los hospitales a nivel nacional también. Según el Open Covid Perú, hasta ayer a Arequipa le quedaban solo 4 camas UCI, a Cusco una y a Huánuco también solo 4.

Los casos graves están en Piura, Lambayeque y Lima.

El decano del Colegio Médico, Miguel Palacios Celi, señaló que los municipios deben ser incluidos en la acción sanitaria para el control de los mercados y las playas donde se puede permitir aforos del 40%.

En la reunión que tuvo con el presidente Francisco Sagasti y sus ministros, Palacios propuso retroceder en algunas actividades económicas de la fase 4, como los conciertos, teatros, las misas y los gimnasios debido a la poca ventilación y la mayor cantidad de aerosoles.

“Seguimos en la línea de proponer cuarentenas focalizadas. Se necesita que las regiones miren sus provincias, sus distritos y traten de cuarentenar donde hay mayor transmisión”, dijo.

La fatiga pandémica es una de las causas del rebrote en el país, sostuvo, por su parte, el epidemiólogo César Ugarte.

La clave

La Dirección Regional de Salud Junín evalúa un caso sospechoso de reinfección del Covid-19 en un paciente de 35 años que se contagió en octubre del 2020 y que recientemente dio positivo en Huancayo.

Caso sospechoso de nueva variante en Tumbes

En Tumbes se detectó el primer caso sospechoso de la nueva variante del Covid-19, reportada en el Reino Unido, informó el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Harold Burgos Herrera.

La muestra ha sido enviada al Instituto Nacional de Salud (INS) para su estudio.

Esta fue tomada en un establecimiento de salud del distrito de Zorritos –en la provincia de Contralmirante Villar– a un paciente que falleció luego de una semana de presentar síntomas del nuevo coronavirus.

Burgos advirtió que la cercanía de Tumbes con Ecuador aumenta la probabilidad de detectar un caso con la variante europea en la región, pues en ese país ya se habría reportado.

“No estoy confirmando que ya esté, sino que es muy probable que por la situación de que Ecuador tiene la nueva variante que está circulando y por ser vecino país, yo creo que aquí en esta frontera de Tumbes debe estar circulando también. Pero todavía no está confirmado”, dijo.

En Tumbes se superan los 22 mil contagios y 723 fallecidos por el Covid-19, siendo Zarumilla el lugar donde más se incrementaron los casos, dijo Burgos.

En esa región, las camas UCI se vienen ocupando.

Situaciones en las regiones.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.