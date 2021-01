Buses de los corredores Rojo y Amarillo operarán en el Callao desde fines de enero

Para fines de este mes se tiene previsto que las unidades de los corredores Rojo y Amarillo comiencen a operar, por primera vez, en las vías del Callao.

Así lo informó a La República Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), quien anunció la ampliación de tres servicios de dichos ejes, a fin de integrar a los usuarios del primer puerto.

En el Corredor Rojo, se plantea que las unidades del servicio 204 lleguen al óvalo Garibaldi a través de La Marina y Guardia Chalaca; mientras que los buses del 206 sigan –desde Juan Pardo de Zela (Lince)– por las avenidas Javier Prado, La Marina, Faucett, pasen por el aeropuerto internacional Jorge Chávez, e ingresen a la Av. Canta Callao.

Asimismo, el Corredor Amarillo también circulará por toda Canta Callao y pasará por el aeropuerto. Hoy solo llega hasta el ingreso de la mencionada avenida, en San Martín de Porres.

“Estos servicios deberían estar en la última semana de enero. Cada siete días tenemos reuniones de coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para afinar ello”, dijo Mendoza Aguirre. No obstante, precisó que podrían darse cambios y, en algunos casos, llegar solo hasta La Perla ante las obras de la Línea 2 del Metro.

Para el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, estas nuevas rutas hacia el Callao debieron ser implementadas por la ATU de inmediato y no después de dos años de su creación. No obstante, saludó la medida anunciada y propuso que se autorice otras más que lleguen hasta el óvalo 200 Millas. “Es momento de interconectar las rutas de Lima y Callao con servicios formales, de eso se trata una reforma. Ya no dependemos de la desidia de los alcaldes provinciales de turno, como sucedía antes”, afirmó.

Agregó que las rutas podrían circular en avenidas principales del primer puerto como Argentina y Colonial. Incluso, planteó que un servicio alimentador del Metropolitano llegue hasta el aeropuerto a través de la Av. Tomás Valle, por ser un punto muy solicitado. “Ya hay estudios, solo hace falta decisión. La ATU ya puede romper esa frontera absurda entre Lima y Callao”.

Carril exclusivo

Mendoza detalló que para la próxima semana se tiene previsto añadir 68 buses a los 170 que hoy integran el Corredor Rojo.

Precisamente, en esta vía se viene implementando un carril exclusivo con el que buscan reducir media hora de viaje y evitar el bloqueo de los colectivos.

Su plan piloto cubre tres tramos del corredor. Para las siguientes semanas, dice, se añadirá otro que va desde el óvalo Monitor, en Surco, hasta el trébol del Jockey Plaza.

En tanto, hacia marzo se sumarán nuevos tramos a medida que se incremente la demanda ante el eventual inicio de clases.

En relación a las medidas por la pandemia, Mendoza indicó que, por ahora, van todos sentados y se está a la espera de la resolución para el incremento del aforo en buses, como ya ocurre en el Metropolitano.

Pasaje

La tarifa de los servicios 204 y 206 del Corredor Rojo es S/ 1,70. En tanto, la del Amarillo es de S/ 2,50. Esta última línea va de SJM a SMP.