Abogado de la familia de Jack Bryan Pintado: “Es evidente que vamos hacia la impunidad”

Ronald Gamarra, abogado de la familia de Jack Bryan Pintado, advirtió que existe la posibilidad de caer en la impunidad si el Ministerio del Interior no toma una decisión para determinar responsabilidad por la muerte de los jóvenes a causa de la represión policial durante las marchas en noviembre. Ya ha pasado casi dos meses desde este hecho suscitado en las protestas contra el golpe de estado del Congreso.

El letrado resaltó que desconoce cómo se está llevando la investigación en la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior. No obstante, esperarán los resultados de hoy, miércoles 6 de enero, ya que hubo ciertos retrasos para la recopilación de información.

“Si no cambiamos el curso de la investigación, si el Ministro del Interior no se pone fuerte para determinar responsabilidades al interior de la Policía Nacional, es evidente que vamos hacia la impunidad”, indicó en RPP. Asimismo, el ministro del Interior aclaró que este miércoles no habrá un informe, sino resultados de recopilación que podrán derivar en un proceso administrativo disciplinario.

Por otro lado, el jurista resaltó que debería crearse una fiscalía provincial penal ad hoc que se aboque en exclusividad a la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos. A este último pedido se sumaron los abogados de otros manifestantes que resultaron heridos.

Por último, el Ministerio Público también investiga los hechos en el aspecto penal en contra de Manuel Merino, congresista de Acción Popular, el ex primer ministro de facto Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez.

