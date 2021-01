Veterinaria recibe amenazas de hombre que se negó a pagar hospedaje de su perro

Sheyla Brancote Tello, médico veterinaria, denunció que su veterinaria recibió amenazas de un hombre que dejó a su perro por más de 20 días, y luego, no quiso pagar por los servicios dados a la mascota en dicho establecimiento en el distrito de Lince.

De acuerdo a declaraciones a América, la propietaria indicó que el hombre identificado como Tomás Navarro Moreno abandonó a su can el último 11 de diciembre. El sujeto dejó al pequeño perro para algunos servicios; sin embargo, ese día no lo recogió.

“Sí lo voy a recoger (me decía el dueño). Que cuánto es el presupuesto, que sí, mañana lo recojo, pero no se concretaba”, señaló. El pasado 23 de diciembre, la veterinaria recibió un amenaza por supuesto robo del can. “Estoy siendo víctima de amenazas de esta persona o de sus llegadas. Lo responsabilizo totalmente si algo me pasa a mí, a la veterinaria o a mis trabajadores”, dijo.

Estas amenazas provenían de un número del extranjero y en la foto de perfil de WhatsApp aparecían dos personas con armas de fuego. “Me puso: ‘Me vas a dar por las buenas o por las malas’. No me parece justo, pero lo voy a entregar porque no quiero tener trato con ningún delincuente”, expresó.

La mujer puso la denuncia ante la comisaría del sector para que se conozcan estas amenazas contra su vida. En tanto, el sujeto fue contactado y manifestó que nunca amenazó a la veterinaria. Por último, aseguró que llegará a un acuerdo con la dueña del local.

LR PODCAST: escucha el informe matinal del 5 de enero del 2021