Tacna: Policía justifica retraso en la investigación por desaparición de Judith

Tacna. La familia y amigos de la desaparecida Judith Machaca Cauna (20) protestaron ayer 4 de enero frente a la sede de la Región Policial Tacna. La presión fue tal que el jefe de esa sede, el coronel PNP Martín Cárdenas Carpio, tuvo que presentarse ante la multitud y brindar explicaciones sobre el trabajo de la Policía respecto al caso.

Judith desapareció la noche del 28 de noviembre después de salir de su trabajo. La Fiscalía investiga a dos sospechosos: al policía Santiago Paco Mamani (24) y su esposa Diana Apaza Sairytupa (23). Ellos tenían en posesión el equipo celular de Judith. Por orden judicial, Apaza cumple 9 meses de cárcel preventiva y su pareja está bajo libertad con restricciones.

El coronel PNP Cárdenas Carpio explicó que la investigación ha sido retrasada por falta de información importante que se puede obtener por medios tecnológicos. Detalló que la Policía, desde el 16 diciembre, ha pedido a la Fiscalía en tres oportunidades el levantamiento del secreto de las comunicaciones del número celular de Judith. Se quiere conocer las llamadas y mensajes que recibió la joven la noche y madrugada del 28 de noviembre.

“Lamentablemente, los señores jueces no tienen el mismo espíritu que nosotros. Cómo es posible que haya dos criterios distintos, uno (juez) que otorga la prisión (para Apaza) y otro que no (libertad de Paco). Esos actos no corresponden a nosotros, sino al Poder Judicial” declaró por el megáfono el coronel Cárdenas.

Para la Policía, hay cuatro horas “muertas” en el teléfono de Judith. Su equipo celular fue apagado a las 20.52 horas del día 28 hasta la 1.10 del día 29. Luego de ello se le cambio el chip. Según Diana Apaza, fue su esposo Santiago Paco quien le regaló el teléfono. Paco, por su parte, declaró que se reunió con Judith la noche del 28, discutieron y ella olvidó el celular en el carro que él conducía.

Los padres de Judith no creen en el policía y exigen a su institución su inmediata baja. Fue su vínculo laboral con la Policía lo que demostró uno de los arraigos de Paco y lo salvó de ir a prisión como su esposa. La protesta de ayer, en la que participó Gabino Machaca (padre de Judith), se instaló también en el frontis de la Corte de Justicia de Tacna.

Machaca convocó a una nueva movilización para la mañana del miércoles 6 de enero. “Quiero encontrar a mi hija viva. Les agradezco que me apoyen, por favor, no dejen de hacerlo. Buscaré a mi hija hasta hallarla”, dijo el padre a los colectivos que lo acompañaban. Entre esos grupos están Pan y Rosas, y la Multisectorial de Mujeres de Tacna.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).