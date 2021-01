San Borja: exagente de la PNP agredió e insultó con palabras xenófobas a mujer

Una mujer denunció que un exagente de la Policía Nacional del Perú la agredió físicamente y le profirió insultos xenófobas en su contra tras denunciar una fiesta que se venía desarrollando en el distrito de San Borja. De acuerdo a declaraciones de la fémina en RTV, este hombre la amenazó pese a que estaba un agente de la Municipalidad.

“Solo quería que dejen hacer tanto escándalo que hacían por varios días. Yo llamé a la policía, Serenazgo y otras autoridades, pero solo acudió un agente municipal. Igual las personas dentro del inmueble no hacían caso para que terminen con la fiesta”, indicó.

Tras unos minutos, algunos participantes de la fiesta salen para ver qué sucedía. “Salieron algunas personas. Allí también estaba el propietario; sin embargo, la personas que me insulta es uno de los compañeros, un exagente, quien pensó que yo era de Venezuela y me lanzó frases muy fuertes contra las personas de ese país”, precisó.

Asimismo, el hombre intentó minimizarla con adjetivos denigrativos y hasta amenazó contra su vida. Incluso, la mujer sufrió la agresión física. Luego de ello, acudió a una dependencia policial cercana del distrito, donde denunció y narró los hechos suscitados.

“Un suboficial dijo ‘tenemos emergencias más importantes y ese no es nuestro trabajo’ me dijo cuando yo le mencione por qué no vinieron cuando se les llamó. Luego, detuvieron solo al que me agredió, pero no a los otros implicados, entre ellos, el dueño”, precisó.

El hombre que agredió a la mujer fue identificado como Luis León Causto, quien contaba con otros antecedente policiales. No obstante, la fémina también ha pedido que se detenga a los organizadores de la fiesta porque estuvieron de fiesta por varios días.

“Han estado desde el 31 de diciembre hasta el 4 de enero de fiesta. ¿Por qué no lo detienen al propietario? Porque es un suboficial que esta en actividad, solo por eso, pero no es justo, la ley es para todos”, manifestó. La joven pidió garantías por su vida y la de su familia ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Por último, señaló que el propietario donde se dio la fiesta ha llamado a los vecinos para que no declaren a otros medios por lo sucedido. “Los está comprando para que no lo denuncien y lo retiren”, finalizó.