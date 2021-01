Realizan compras fraudulentas con tarjeta bancaria de periodista

El periodista Yuri Castro Sánchez denunció que facinerosos habrían utilizado su tarjeta para realizar compras de cinco seguros vehiculares (SOAT), por un monto de S/ 1.250. Él debe abonar hasta el 5 de enero, de lo contrario, tendrá que pagar por el concepto de mora.

En este hecho hay cuestiones claves, según explica Castro Sánchez. En primer lugar, indicó que la tarjeta en mención tiene muy pocos usos y solo en compras físicas. Aseguró que jamás usa la red para pagar o adquirir algún producto.

Además, recordó que la última vez que pagó con la tarjeta fue el lunes 23 de noviembre de 2020, en el local del supermercado Metro, ubicado en la avenida Mansiche, para llevarse un celular. Desde ese día, no volvió a hacer ninguna transacción con ella; sin embargo, cuatro días después, se efectuaron las compras.

De acuerdo con el reportero y la denuncia asentada en la Policía Fiscal de la divisoria de San Andrés, el día 28 de noviembre, al promediar las 11 a. m., recibió una llamada del Banco Cencosud, para indicarle que procederán a bloquear su tarjeta porque detectaron “movimientos sospechosos”.

“Es una tarjeta que he usado muy poco. Siempre fue para compras físicas. No me gusta hacer transacciones online porque tengo desconfianza, yo no tengo ninguna aplicación en mi celular tampoco. Sin embargo, estas compras se hicieron por internet y lo único que me queda por pensar es que fue clonada”, señaló Castro Sánchez.

Sospechas

Según sus indagaciones, las compras se hicieron a la empresa Interseguros, pero falta conocer desde dónde se realizaron. Por ello, solicitó al banco le detalle el IP de la red para poder identificar a los responsables, pero aún no tiene respuesta.

“Voy a insistir para que se aclare todo este asunto confuso. Estoy indagando por mi parte y sé que no es el único caso con el banco Cencosud. Es muy extraño que, después de realizar esa compra en la tienda, a los pocos días suceda esto”, denunció.

Nos intentamos comunicar con el Banco Cencosud para conocer si tienen algún pronunciamiento sobre al caso, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.