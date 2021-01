Los Olivos: atacan a funcionario edil que acudió a reunión sobre inseguridad

Un funcionario de la Municipalidad de Los Olivos fue atacado por delincuentes cuando acudió a una reunión vecinal sobre la inseguridad ciudadana. El hecho ocurrió el lunes 4 de enero, alrededor de las 8.00 p. m. en la urbanización Santa Rosa.

Según comentó, Juan Pablo Abril Guaroto, a pesar de que los delincuentes no lograron quitarle sus pertenencias, si le provocaron una herida leve en el cuerpo.

“Me encontraba citado a una reunión, citado a una mesa de trabajo para los temas de ciudadana del sector. En ese mismo lugar, esperando a los vecinos, visualicé un vehículo negro. Un sujeto desciende y me ataca con un arma blanca. [...] Gracias a este chaleco me protegió, provocándome una herida no profunda”, narró el agraviado a La República.

Los vecinos acudieron al llamado del funcionario. Los tres ladrones lograron huir. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del distrito.

La denuncia fue interpuesta en la Comisaría de Sol de Oro, quienes realizarán las investigaciones correspondientes.

Por su parte, los vecinos de la urbanización piden mayor seguridad e iluminación en la zona. “Esto sucede constantemente. Esta calle es muy oscura, hemos pedido a Enel que cambie el alumbrado público”, comentaron.

Ante ello, la comuna señaló que este año se tomarán nuevas acciones para frenar el incremento de la delincuencia en el sector.

El hecho ocurre días después de que un joven sea herido durante un asalto. El agraviado fue interceptado por delincuentes, quienes descendieron de una mototaxi y lo atacaron con un arma blanca.