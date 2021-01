Hombre denunció el robo de S/ 115.000 de su cuenta bancaria

El abogado Carlos Villalobos denunció que el pasado 28 de mayo sufrió la sustracción de más de S/ 115.000 de la cuenta bancaria de su estudio de abogados. Pese al tiempo transcurrido, solo ha podido recuperar una mínima parte.

El agraviado contó a Canal N que aquella fecha ingresó a su cuenta vía internet por la mañana para hacer unos pagos y cuando volvió a hacerlo por la tarde se percató de las operaciones fraudulentas.

Los delincuentes lograron cambiar los datos del Villalobos y además activaron su clave digital , con lo cual hicieron dos transferencias, una de 30.000 dólares y otra de 15.000 soles.

“Yo no pude ingresar a hacer ninguna operación. Sí pude marcar la clave y el número de la tarjeta. Lo que me sorprende es que a las 4.03 p. m., aproximadamente, me llama el área de prevención de fraude de Interbank a tratar de corroborar si yo había hecho tres transferencias”, relató al referido medio.

El abogado se quejó porque aseguró que, de acuerdo con el contrato suscrito con la entidad financiera, el token digital se activa 48 horas después de la solicitud, pero en su caso ocurrió el mismo día.

Un mes después de lo ocurrido, el banco le respondió al usuario afirmando que hicieron una investigación con la cual determinaron que fue víctima de phishing; es decir, sus datos habrían sido ingresados a una página falsa. Asimismo, Interbank solo de le ha devuelto S/ 15.000.

El robo sufrido por el abogado aún no ha sido superado y hasta ha tenido que endeudarse. “Tuve que endeudarme sacando un (préstamo) de Reactiva Perú y no sabemos hasta la fecha cómo vamos a hacer”, manifestó.