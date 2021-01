Federación Médica ratifica inicio de huelga indefinida este 13 de enero

La Federación Médica del Perú (FMP) informó que ratifica el inicio de su huelga nacional indefinida para este miércoles 13 de enero ante el incumplimiento de su pliego de reclamos.

“Hemos acordado continuar con la medida del inicio de la huelga nacional indefinida en vista de que no tenemos vacunas, no hay fecha hasta ahora probable de cuándo van a llegar”, dijeron a RPP Noticias.

A través de información difundida por Radio Programas del Perú, Godofredo Talavera, presidente de la FMP, indicó que no se ha incrementado el presupuesto para atender a los pacientes con la COVID-19.

“No se ha incrementado el presupuesto, y esto está significando que hay no ventiladores en las regiones y acá en Lima no hay pruebas moleculares. No hay médicos, enfermeras, para poder atender a los pacientes en las UCI”, sostuvo.

En ese sentido, Talavera afirmó que el Gobierno no ha cumplido con pagar a los profesionales de la salud el llamado bono COVID, que no se entrega desde octubre del año pasado.

Algunas de las peticiones que pide el gremio son las siguientes: