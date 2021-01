Familia busca cama UCI para adulto mayor: “No dejen morir a mi padre”

Con información de Vanessa Trebejo - URPI/GLR

Una familia se encuentra en la búsqueda de una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para su padre identificado como Rodolfo Villanueva Jara (75), quien desde hace cuatro días está internado en el hospital Edgardo Rebagliati. De acuerdo a información de RTV, el hombre tiene una complicación del 70% de sus pulmones producto del coronavirus.

Pese a ello, el nosocomio no ha derivado a este paciente de tercera edad a otro establecimiento que sí cuenta con camas UCI. “Me han dicho que no existe un traslado a otros hospitales. Prácticamente con sus palabras me han dicho que espere el fallecimiento de mi papá, a recién retirar su cuerpo. Me han dicho que no hay camas UCI, pero tampoco pueden hacer el traslado”, denunció la hija del afectado.

Por ello, la familia ha estado buscando por su propia cuenta; sin embargo, necesitan autorización del nosocomio para lograr un traslado. “Por favor, no dejen morir a mi papá. Estamos desesperados. El ingreso con baja saturación, ellos sabían que iba a requerir”, señaló.

La hija del paciente aseguró que su padre es una persona sana sin comorbilidades. Por este motivo, pide ayuda a las autoridades para que logren salvarlo. “No quiero creer lo que dicen sobre las personas de tercera edad. Que simplemente los dejan ir. Lamentablemente, el nosocomio no ha realizado ni el trámite del traslado, mi padre necesita urgente más oxígeno”, manifestó.

De acuerdo con un reporte de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), solo hay 16 camas UCI con ventiladores mecánicos disponibles en hospitales de Lima Metropolitana y Callao.

En Lima Metropolitana, los hospitales que cuentan con camas UCI son: Hospital de Emergencias Villa El Salvador (4), Hospital de Emergencia Ate Vitarte (2), Clínica Vesalio (1), Hospital Almenara (1), Clínica Montefiori (1), Guillermo Kaelin de la Fuente (1), Hospital I Marino Molina Scippa (1), Clínica San Gabriel (1), Hospital III Suárez Angamos (1), Hospital José Agurto Tello (1), Clínica San Judas Tadeo (1).