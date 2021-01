EsSalud denuncia a productor de TV por negarse a cumplir aislamiento tras llegar de Miami

El Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó una denuncia contra el productor de televisión Juan Carlos Valderrama por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de propagación de enfermedad peligrosa y violación de las medidas sanitarias .

De acuerdo a América Noticias, Juan Carlos Valderrama llegó el fin de semana al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedente de Miami, Estados Unidos.

Según el protocolo anunciado por el Gobierno, los viajeros que llegaban entre el 1 y 3 de enero debían pasar por una prueba de antígenos y de salir positiva, cumplirían un aislamiento obligatorio por 14 días.

“Sanidad Aérea Internacional cumple con el protocolo de tomarle su prueba de antígenos, a la cual sale positivo y por el decreto supremo que existe, él debe venir a la Villa Panamericana a pasar su aislamiento por 14 días”, señaló Carlos Olivera, director del Centro de Atención y Aislamiento COVID-19 de la Villa Panamericana.

Tras dar positivo, Valderrama fue conducido a la Villa Panamericana, donde se habría portado de manera grosera con el personal de salud.

Olivera dijo que el productor televisivo llegó hasta la zona de prevención, pero tras bajar del auto ya no quiso ingresar al centro de aislamiento. Según contó al noticiero, Valderrama dijo conocer a la ministra de Salud, así como a otros altos funcionarios, y los amenazó con demandarlos .

Por su parte, el denunciado reconoció que hubo una intercambio de palabras con el personal sanitario, pero negó haberlos maltratado. Asimismo, dijo que se encuentra cumpliendo el aislamiento en su vivienda porque aún falta confirmar con el test PCR si es portador del SARS-CoV-2.

“Yo he firmado una declaración jurada en el aeropuerto, donde digo que cumpliré el aislamiento y la cuarentena en mi domicilio. Y en la Villa Panamericana me hicieron firmar un documento donde yo me hacía responsable por mi salud en caso yo tuviera COVID-19 y la molecular salga positiva porque todavía no me la entregan, entonces esa prueba de antígenos podría estar dentro del margen de error”, señaló a América Noticias.

Durante el periodo del 1 al 3 de enero, ocho viajeros resultaron positivos a la prueba de antígenos y todos ellos se encuentran cumpliendo el aislamiento en la Villa Panamericana hasta que se se confirme con la prueba de PCR su diagnóstico.

A diferencia de los tres primeros días del año, desde este 4 de enero a ningún viajero se le toma prueba de descarte, sino que todos, sin distinción alguna, deberán cumplir con una cuarentena obligatoria de 14 días.