Comas: colas en hospital para solicitar información sobre pacientes COVID-19

Este martes 5 de enero, se registraron largas colas desde muy temprano en los exteriores del área de emergencia del Hospital Marino Molina de EsSalud en el distrito de Comas.

A través de información difundida por Canal N, se indicó que los familiares de pacientes con la COVID-19 se encuentran en este punto para conocer el estado de salud de sus allegados.

Cabe resaltar que, en este establecimiento de salud ya no hay pruebas rápidas. El descarte se está haciendo a algunos que acceden a las pruebas moleculares de acuerdo al factor de riesgo que pueda presentar la persona y también por un despistaje que hace el médico de acuerdo a los síntomas que presentan.

La madre de un paciente internado señaló que trasladarán a su hijo a otro nosocomio, pero no le indicaron el día y la hora.

“A las 11 lo han traído ayer y de ahí lo han hecho quedar y no sabemos nada hasta ahorita, lo único que sé, es que lo van a trasladar a otro hospital, pero no sabemos por qué, lo que quiero es que salgan y me digan cómo está ”, dijo una señora al medio de comunicación.

Por otro lado, Karin Contreras, vocera de la Red Sabogal informó que desde que llegó el coronavirus al Perú, ningún doctor tiene contacto presencial con los familiares, por un tema de protocolo y que ahora todo se hace de forma virtual.

“Le recordamos a los familiares que EsSalud tiene una plataforma virtual, los informes de los pacientes que están hospitalizados con COVID-19 se dan de manera digital o vía telefónica. Los parientes no pueden esperar que el médico salga a dar informes como se hacía cuando no existía el coronavirus en el país”, sostuvo Contreras en Canal N.

En esa línea, la vocera añadió que los médicos que atienen a los pacientes contagiados con el virus usan un traje especial, usan mascarillas especiales y están dentro de la zona COVID-19, por lo que no pueden salir.