Capturan a sujeto que amenazaba y abusaba sexualmente de sus víctimas en el Real Felipe

Agentes de la Policía Nacional capturaron Luis Solari Elgera, de 52 años de edad, un sujeto acusado de abusar sexualmente de una joven dentro de las zanjas perimetrales de la Fortaleza de Real Felipe, en el Callao.

La intervención ocurrió el 1 de enero, horas después de que atacara a la víctima de 21 años. Según contó la agraviada, el individuo la amenazó con un arma de fuego para que se dirija a la zona posterior del centro turístico. Ella resaltó que en la zona existe poca seguridad a pesar de que en el lugar hay varias entidades públicas.

“Acá todo es oscuro, es desolado, no hay nadie. No soy la única, ya son varias personas que denuncian. Las próximas víctimas pueden ser niños, uno no sabe”, comentó la afectada en diálogo con América TV.

El agresor tiene otras tres denuncias por el mismo delito y modalidad. Unas de sus víctimas era una menor de edad.

“La médica legista me dijo que había un caso similar. La misma modalidad, cinco días antes”, comentó una de las afectadas, quien pide apoyo del Ministerio de la Mujer para que se haga justicia.

Solari permanece detenido en la sede del Ministerio Público. Ellos han pedido a la Municipalidad de Callao las cámaras de seguridad a fin de indagar el caso.

Canales de ayuda

Recuerde, si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

