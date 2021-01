Aumentan casos de COVID-19 en hospital regional de Nuevo Chimbote

El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, ubicado en la región Áncash, confirmó el aumento de casos de pacientes con coronavirus desde las últimas dos semanas de diciembre de 2020. Se reflejó en un incremento del 23%.

En número equivale a 42 nuevos ingresos de casos positivos en el módulo temporal para la atención de personas con el virus SARS-CoV-2, además de ocho pacientes en la unidad de cuidados intensivos, siete fallecidos y 10 dados de alta.

Por otro lado, se conoció que desde el 22 de diciembre aumentaron los hospitalizados en el citado nosocomio referencial.

El director adjunto Martín Alva Díaz pidió a la ciudadanía tomar conciencia de la realidad que se vive en la provincia del Santa y en otras regiones del norte del país. Por ejemplo, en Lima, Piura y Lambayeque, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP) afirmó que ya se vive una segunda ola. En tanto, en La Libertad, el gerente de Salud, Fernando Padilla Bartra, indicó que las camas UCI de la región están en su límite.

“Es preocupante ver que las personas no tomen conciencia de que el virus aún sigue con nosotros, y sigan exponiéndose y exponiendo a sus familiares. No esperemos repetir lo que se vivió en un inicio de la pandemia cuando no había camas para hospitalizar y menos para UCI”, indicó Alva Díaz a RSD.

Más camas y especialistas

En esa línea, dijo que se habilitaron ocho camas de emergencia para pacientes COVID-19 en el segundo nivel del hospital. En este ambiente son atendidas las personas que no requieren ir a UCI, pero que demandan oxígeno por encima de los 15 litros.

Además, enfatizó la necesidad de contratar más médicos especialistas en cuidados intensivos y emergencia para fortalecer la capacidad de respuesta del área crítica.

