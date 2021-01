Adolescente hospitalizado en EE.UU. pide ver a sus padres peruanos deportados

Un adolescente de iniciales P.D.O. (13) se encuentra solo en la cama de un hospital en Florida, en Estados Unidos, debido a que sus padres fueron deportados al Perú el pasado 25 de diciembre.

“Estoy acá en un hospital de Florida, extraño a mi papás”, indicó en un video difundido en Telemundo. De acuerdo a información de este medio internacional, el menor ingresó a un hospital de Maryland por taquicardia y fiebre en el mes de octubre.

“Después de que me pidieron una autorización para hacerle unos exámenes profundos al pulmón y corazón, a mi hijo en tres horas lo sacan en un estado de coma”, señaló Silvia Rivera, madre del adolescente. Asimismo, el período - en el que estuvo sin reacción - fue de seis días.

“Ya no podía confiar en los médicos que me dijeron que ya no había peligro en estos exámenes no le iban hacer”, mencionó. En el mes de diciembre, ambos padres recibieron una notificación del Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde le manifiestan que perdieron la custodia del adolescente al poner en riesgo la salud del menor.

Según un experto consultado en dicha cadena, esto se debió a que los padres no aceptaron un tratamiento para P.D.O. (13). Ante ello, el 25 de diciembre, los progenitores decidieron llevárselo a Perú para que puedan tratar la enfermedad de su hijo; no obstante, en el aeropuerto, fueron separados por carecer de documentación que respalde su presencia en EE.UU..

“Mi hijo lloraba mucho y decía que no nos separen. Decía que hoy es Navidad”, contó. El menor se quedó solo en ese país y pide ver a sus padres. Hasta el momento, las autoridades locales tienen su custodia y aún no ha dado más detalles.