Los vecinos de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, muestran su malestar por la acumulación de basura en la calles y advierten que denunciarán penalmente al alcalde Marcos Gasco Arrobas y sus funcionarios.

Al respecto, Álvaro Mendoza Cortijo, expresidente de la Asamblea de Delegados de Organizaciones Sociales y Civiles de Lambayeque (Adoscil) y presidente de la Confederación Regional de Pueblos Jóvenes y Sectores Populares, pidió la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en esta problemática.

“La OEFA no toma ninguna acción por la contaminación que generan los residuos sólidos. Es preocupante cómo, teniendo una institución orientada al medio ambiente, no han sancionado a todas las gestiones que pasaron por la comuna provincial de Chiclayo y que no hicieron nada por el servicio de recolección”, expresó.

Sobre el particular, el dirigente afirmó que dicha entidad tampoco se ha pronunciado por las exhortaciones realizadas en la Defensoría del Pueblo en pleno estado de emergencia frente al coronavirus. Una de ellas fue expuesta en un oficio remitido en octubre de 2020.

En el mencionado documento, la Defensoría advirtió a la OEFA que el municipio solo contaba con ocho compactadoras operativas de un total de 16 máquinas.

“Es necesario que la Municipalidad de Chiclayo cuente con un plan de contención de residuos y disponibilidad de maquinaria, además de contar con planes educativos orientados al cuidado del medio ambiente por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la función de la OEFA deja mucho que desear, pues no ejerce mayor control”, mencionó Mendoza.

La República pudo conocer que el fiscal Erland Sánchez Díaz, de la Segunda Fiscalía Provincial del Delito de Chiclayo, pidió a la gestión de Marcos Gasco que actualice el plan de recolección, el plan de barrido y el estudio de caracterización de desperdicios. También solicitó que se dispongan acciones de control y supervisión del personal de limpieza pública, el cumplimiento del recorrido y la prohibición de la segregación de desperdicios con fines de comercialización.