Eduardo González Chávez: “Interpondremos las acciones legales que correspondan sobre los taxis colectivos”

Desde que el Congreso promulgó la ley de los taxis colectivos interprovinciales, sin considerar la opinión técnica del MTC, se han reportado 20 muertos en las carreteras del país. ¿Todo esto le preocupa?

Nosotros tenemos una posición clara sobre el tema. No es recomendable, por el peso y el cilindraje, que los vehículos (autos sedan, station wagon y minivanes) sean utilizados para el transporte interprovincial de pasajeros. Esa posición técnica la hemos sostenido y la mantenemos porque, como ente rector, debemos garantizar la vida y la salud de los ciudadanos. Nosotros estamos profundamente dolidos y nos solidarizamos con las familias de las víctimas de estos accidentes de tránsito, que son causados, en algunos casos, por vehículos inadecuados y, sobre todo, por el exceso de velocidad y la imprudencia de los choferes. Esto es algo que también tenemos que ser conscientes que debemos mejorar.

Ante este riesgo, ¿van a llevar la ley de los taxis colectivos al Tribunal Constitucional (TC)?

Nos reafirmamos en nuestra opinión técnica y no escatimaremos ninguna medida legal que esté a nuestro alcance. De eso estamos convencidos. Estamos hoy trabajando propuestas para que, efectivamente, a nivel de la Procuraduría Constitucional del Ministerio de Justicia, que es el ente encargado de interponer acciones en defensa de los intereses del Estado, se puedan tomar las medidas que correspondan. Estamos en ese proceso. Nuestros equipos, a pesar de los feriados, vienen preparando informes sumamente claros.

Pero ¿cuándo sucederá eso? Porque el Congreso les dio 30 días para que reglamenten la ley que promulgaron por insistencia en diciembre.

Vamos a interponer las acciones legales que correspondan. Estamos trabajando en ello. Nosotros somos respetuosos de las decisiones del Congreso y vamos a trabajar diversos mecanismos para, efectivamente, plantear propuestas que garanticen la seguridad en las vías. (...) Hay un plazo de 30 días que ha establecido el Congreso; antes de esa fecha, tendremos una propuesta bastante clara sobre cómo debe evitarse que la vida de los pasajeros continúe enlutándose en las carreteras.

El presidente de la Comisión de Transportes, el congresista Luis Dioses, dice que los colectivos son una necesidad pública y que cubren una demanda insatisfecha por los buses interprovinciales. Para el MTC, ¿este sustento es correcto?

Pero si estos (últimos) accidentes son de vehículos que han salido de Lima, pese a que esa misma ley prohíbe los colectivos en la ciudad. Ahí hay un conflicto en la misma ley. Por eso debemos tomar medidas legales que eviten que se ponga en peligro a las personas que suben a un auto para llegar a su destino.

Si bien aún no dicen directamente si llevarán el caso al TC, ¿el Ejecutivo garantiza al menos que los taxis colectivos no estarán en las carreteras?

Nosotros estamos convencidos de que vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos necesarios para que la salud y vida de las personas estén por delante. Todas las propuestas del MTC van en esa línea. Por ejemplo, hace algunas semanas, prepublicamos una norma para reducir los límites de velocidad en las carreteras del país.

Al MTC se le critica que no haya presentado un estudio de las rutas donde podrían ir los colectivos; por ejemplo, las trochas que unen poblados y donde no entran los buses.

Sí, pero sí hay alternativas. Mire, hace unos años estábamos cerca del 70% de la red vial nacional pavimentada, ahora -antes de que acabe el gobierno- llegaremos al 88%. Estamos interviniendo en la red vial regional y departamental y estamos trabajando en vías vecinales. Entonces, garantizar estas condiciones es una forma efectiva de lograr que haya flujo de personas en mejores condiciones y ahí recién se pueden aperturar rutas alternas (para los taxis colectivos).

Otro problema son las autorizaciones para el transporte turístico. Los colectiveros de minivanes operan bajo eso.

Ahí tenemos inconvenientes que se dan en esta rara relación entre entidades del Estado. Aunque ya hay un fallo de Indecopi que señala que los servicios turísticos no pueden brindar transporte regular. Nosotros vamos a seguir fiscalizando. Lo importante es que el transporte interprovincial de pasajeros se dé en condiciones que garanticen la vida de las personas. Si eso se cumple, lo vamos a apoyar. Si eso no se cumple, pondremos todo de nuestra parte para que no se utilice.

Pasemos a otro tema. ¿El primer tramo de la Línea 2 del Metro empezará a operar a mediados del 2021?

Necesitamos poner todos los esfuerzos para, efectivamente, acabar el primer tramo de 5 kilómetros que debe empezar a operar a mediados del año, en una etapa de prueba. (...) También hemos avanzado para que las líneas 3 y 4 del Metro, corrigiendo los problemas hallados en la Línea 2, se concursen a través de la modalidad gobierno a gobierno. Se espera que en marzo se firmen los contratos para que estos proyectos se ejecuten.

¿Y cómo va la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, otra obra con muchas demoras?

El proyecto estaba casi paralizado por la falta de entrega de predios. Eso ya se culminó. Y ahora cualquiera ya puede ver la nueva torre del Jorge Chávez que está construyéndose y que debe terminarse en julio. Esto va a permitir el control de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto, cuyas obras empiezan en julio (...). Además, pese a la pandemia, llegamos a hacer el mantenimiento de la pista actual sin gente. Por eso, desde inicios de enero, el aeropuerto tiene que operar las 24 horas del día.