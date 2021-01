Denuncian que Hospital Cayetano Heredia pide S/ 30.000 para retirar cadáver

Angélica Farias Rodríguez denunció que el Hospital Cayetano Heredia no le permite retirar el cuerpo de su hermano fallecido por una afección en el pulmón, luego de que le indicaran que tenía que pagar 30.000 soles porque el SIS, en el que estaba inscrito su familiar, no cubría todos los procedimientos que se habían realizado en el nosocomio.

“Tenemos un grave problema para retirar el cuerpo de mi hermano, me están pidiendo que pague 22.000 soles más 8.000 que están por facturar para poder retirarlo. La excusa tan grande es que el SIS no le cubría, cuando el sí tenía SIS. Él se ha atendido con SIS, pero ahora me salen con que el seguro que él tenía solo cubre postas mas no Hospitalización”, dijo para RTV Noticias.

Asimismo, Farias señaló que su hermano estaba internado desde el 1 de diciembre y que en todo ese tiempo, ningún miembro del personal del hospital se acercó a ella a decirle que el seguro no cubría ese gasto.

“Han tenido 32 días para que me digan que el seguro no va a cubrir. Lo han operado del pulmón y en ningún momento me dijeron que su SIS no cubría”, señaló.

En esa línea, también indicó que logró comunicarse con la asistenta social después de todo lo sucedido, pero que ella le respondió que ”si llegaba antes con su hermano, minutos antes de morir, podían haber hecho el cambio de SIS”.

Finamente, recalcó que ya han pasado más de 26 horas desde que su hermano falleció y que no saben qué es lo que está sucediendo con su cuerpo en el hospital, si se está descomponiendo o no.

“Ya pasaron casi 26 horas de que mi hermano ha muerto. No es un paciente COVID. Yo quiero llevármelo a Chiclayo, nosotros somos de allá”, enfatizó Farias.

Según Canal N, el hospital se comprometió a entregar el cuerpo a los deudos y no cobrará alta suma de dinero.