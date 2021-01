Coronavirus en Perú: camas UCI al límite en regiones del sur

Las camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) para pacientes críticos por COVID-19 están llegando al tope de su capacidad en las regiones del sur.

En Arequipa, por ejemplo, el decano del Colegio Médico, Javier Gutiérrez, advirtió que hasta ayer ya no había camas UCI disponibles.

Según la información que ellos manejan, en el Hospital COVID-19 Honorio Delgado hay 10 camas UCI para pacientes con coronavirus y otras 50 en los hospitales de EsSalud. En total 60. “En el Honorio hay otras 6 camas de trauma shock que las autoridades las contabilizan como UCI, pero es un error, no deberían contabilizarlas como UCI porque hay otros pacientes de otras enfermedades que lo necesitan” dijo Gutiérrez en comunicación con La República.

El galeno criticó que las autoridades de salud indiquen a la población que la situación se mantiene controlada. “Estamos viendo un brote discreto de casos COVID-19 que ya están poniendo al límite el sistema sanitario. Imagínense una segunda ola, tendríamos los mismos escenarios que vivimos el año pasado”, señaló.

El Colegio Médico estima que la segunda ola COVID-19 podría darse en abril y que las autoridades deberían de irse alistando para prevenir situaciones dramáticas. “Las autoridades tienen una autoconfianza. Quizá ya no vayamos a tener problemas con el oxígeno medicinal, pero no habrá camas UCI, no habrá equipos de protección personal, volveremos a ver el hacimiento de pacientes si es que el gobierno no entrega las obras terminadas en el Hospital Regional”.

Otras regiones

En Cusco, quedan 6 camas UCI disponibles. De acuerdo al último informe epidemiológico de la Dirección Regional de Salud (Diresa), 17 camas UCI estaban ocupadas hasta ayer, de un total de 23.

El informe indica también que, durante los dos primeros días del año, la región imperial registró 119 nuevos casos de coronavirus y dos defunciones. También registra que el número de hospitalizaciones en total es de 113 pacientes.

Ante un posible rebrote o segunda ola, el jefe de inteligencia sanitaria de la Diresa Cusco, Javier Ramírez, anunció que en provincias de la región se implementarán camas de cuidados intermedios, para evitar que pacientes sean transferidos a los hospitales de la ciudad y hagan colapsar el sistema de salud como ocurrió en julio y agosto último. “Estamos incorporando en el servicio de salud nuevas camas de hospitalización, en los hospitales, de Sicuani, Quillabamba y Espinar, los casos de moderado para adelante se atenderán en los nosocomios de la ciudad de Cusco”.

Ramírez, también informó que las camas fueron implementadas en 20 establecimientos de salud en provincias y cuenta cada una con balón de oxígeno.

En Moquegua la situación es similar. Según el reporte de la Gerencia Regional de Salud, actualizado hasta el 2 de enero, hay 7 camas UCI disponibles. Un día antes habían 12, pero en las últimas horas, 5 pacientes críticos ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos. El reporte también detalla que en un solo día se registraron 49 nuevos casos de coronavirus y hay 53 pacientes hospitalizados con COVID-19.

En Tacna, hasta ayer, había 47 pacientes hospitalizados y 22 en UCI. Según la Dirección Regional de Salud (Diresa), 2 pacientes ingresaron a UCI en las últimas horas y se detectaron 33 pacientes nuevos infectados.