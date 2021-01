Los vecinos del segundo sector del pueblo joven 9 de Octubre del distrito de Chiclayo, en la región Lambayeque, han mostrado su malestar por la acumulación de basura en la calles.

Según Alejandro Quinteros, mortificado morador de dicho sector ubicado en el cono oeste de la ciudad, el camión recolector de residuos sólidos no se aparece por este sector desde hace tres semanas.

La problemática es peor en inmediaciones del colegio Naylamp de Chiclayo, entre las avenidas El Ejército y Pacífico; y el complejo deportivo La Videnita, entre la avenida Elvira García y la calle Soberanía.

“El camión recolector recoge la basura cada cuatro días, pero hay puntos como el colegio Naylamp, La Videnita y otros donde la basura están acumulada desde hace tres semanas. ¿Y dónde está la labor del alcalde y sus funcionarios”, mencionó el ciudadano.

Este diario realizó un recorrido por los mencionados sectores, la tarde del sábado 2 de enero, e identificó los grandes cúmulos de residuos sólidos que afectan a los transeúntes. Los desperdicios emanan olores insoportables y ocupan parte de la vereda.

Basura acumulada en exteriores de La Videnita. Foto: La República

Otro de los urgentes reclamos que los lugareños hacen a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), es que el camión recolector no respeta los horarios emanados por la propia comuna para el recojo de basura.

“No hay duda que hay parte de responsabilidad de los vecinos, pero muchos tienen la basura en sus viviendas por varios días y no tienen otra opción que sacarla a la vía pública. Es una mala costumbre de algunos vecinos que debe ser erradicada, no obstante, la municipalidad no puede dejar de brindar un servicio básico”, denunció otro grupo de pobladores a este diario.

Una situación crítica se aprecia en la calle Los Robles, entre el complejo La Videnita y la iglesia católica del sector, donde algunos vecinos la han convertido en un botadero de basura y desmonte.

El pasado 1 de enero La República conversó con el subgerente de Gestión de Residuos Sólidos de la MPCh, Gino Chanamé Díaz, quien señaló que 10 compactadores brindan el servicio de recolección de residuos en la provincia. Sin embargo, la actual disponibilidad de maquinaria todavía no resolvería este problema relacionado con la contaminación del medio ambiente.