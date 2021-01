Familia pide ayuda para encontrar cama UCI para padre con COVID-19

Cada vez le cuesta más poder respirar. A sus 62 años, Víctor Sanca padece por la COVID-19 en las instalaciones de la Villa Mongrut del Seguro Social de Salud (EsSalud). Y pese a que sus médicos han pedido que sea derivado a una cama en cuidados intensivos ya desde hace cuatro días, sus familiares aún no obtienen respuesta del ansiado traslado que puede salvar su vida.

La pesadilla de esta familia inició en plena Navidad, cuando Víctor —trabajador y sustento de su familia— empezó a sentirse mal y fue llevado al hospital Negreiros. Sin embargo, apenas estuvo una noche allí y lo enviaron de vuelta a casa.

El domingo 27 su saturación de oxígeno en sangre disminuyó a niveles alarmantes y la médica que lo atendió aconsejó a la familia —solo por vía telefónica— que el paciente sea enviado a la Villa Mongrut y que no lo regresaran al Negreiros, según relata la hija del afectado.

Una vez en el nosocomio especializado en tratamiento de la COVID-19, fue internado y se pidió que sea ubicado en una cama UCI lo más pronto posible . Sin embargo, ello no se ha ejecutado porque estos espacios de la red de EsSalud están llenos en Lima y Callao, según señaló la institución hace unos días.

A esta familia solo le queda pedir el traslado del sexagenario a hospitales del Ministerio de Salud o a clínicas privadas, a fin de efectuar el tan sonado intercambio prestacional. No obstante, la hija del paciente, Ingrid Sanca, revela que las trabas burocráticas podrían prestarse a agravar la condición de su padre. Las demoras pueden matar.

“Aún no encuentran cama, pero el tema es que no están llamando proactivamente a la red privada o al Minsa. Nos han pedido a la familia que busquemos los contactos, los números. Cuando es el hospital el que debe llamar a los jefes de guardia”, señaló Ingrid a La República.

“He tenido que ir y conseguir los anexos. Yo les he tenido que dejar. Parece que no están buscando”, expresó al demandar mayor esfuerzo por parte del personal administrativo. “Para ir a hospitales del Minsa me han dicho que todo es por correo. En este contexto no se puede esperar tanto”, añadió.

El paciente es sostén de su familia, pues durante toda la pandemia siguió laborando en el área de almacén. Su familia sospecha que se contagió a bordo del transporte público en sus caminos hacia el trabajo. “Su saturación está muy baja. Ya se está descompensando. Eso nos angustia, nos desespera, sé que hay mucha gente esperando, pero por su condición es necesario que lo prioricen”, demanda su hija.

“Lo que estamos pasando no se lo deseo a nadie”, finaliza.