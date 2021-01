Ubican a manifestante del paro agrario reportada como desaparecida

Tras la difusión de la misiva del congresista Lenin Bazán Villanueva al ministro del Interior, José Elice Navarro, donde solicitaba que se dispongan acciones inmediatas para ubicar a Anadela Mori Román; una de las manifestantes del paro agrario, se reveló que la referida ya había aparecido .

“Por lo expuesto, solicito a usted se sirva disponer las acciones inmediatas para la ubicación de la ciudadana Anadela Mori Román , informando a mi despacho sobre las acciones y el esclarecimiento de los hechos”, indicaba la misiva.

De acuerdo a fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), este sábado 2 de enero a las 6.40 a.m. se acercó a la comisaría rural de Chao la supuesta desaparecida, para aclarar que no había sido detenida ni secuestrada . Refirió que después de las manifestaciones se dirigió a casa de un familiar, pero que estuvo incomunicada porque no cuenta con celular.

Es por ese motivo que sus compañeros de trabajo y organización la reportaron como desaparecida, pues temían por lo que le haya podido suceder en su estado de gestación.

Esto sucedió en medio de las protestas registradas el último 31 de diciembre, donde los trabajadores de las agroexportadoras se manifestaban en contra de la nueva ley agraria aprobada por el Congreso de la República.

