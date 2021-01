PNP: más de 1.100 conductores multados en fiestas de Navidad y Año Nuevo

El general Martin Araujo, jefe de la División de Tránsito y Seguridad Vial, informó a la ciudadanía el número total de multas impuestas en el marco de las fechas del 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 2021. La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó alrededor de 593 operativos en esos cuatro días.

“En estas fiestas, la Policía Nacional del Perú ha estado realizando operativos y, de ellos, se ha colocado un total de 1.147 papeletas, siendo 46 de la M41 (salir sin autorización). También se hizo operativos de alcoholemia y no se ha detectado ningún conductor en estado de ebriedad o que consumió un poco de licor”, indicó.

Asimismo, resaltó que la fecha con mayor número de papeletas fue un día antes del 24 de diciembre, donde la población salió a comprar a diferentes puntos de la capital. “ El día 23 hubo más infracciones , de repente el apremio o el apuro de las personas de salir a las calles por conseguir un regalo causó ello. Las más comunes de los conductores fueron pasarse la luz roja, entre otras”, dijo.

Por otro lado, destacó que las multas por infracción grave ascienden desde 500 a 1.200 soles; mientras que la M41 es de 6.400 soles. “Las papeletas graves no tienen descuento; sin embargo, otras más leves tienen un descuento en los primeros cinco días. Eso está regulado de acuerdo al cronograma que manejamos”, aseguró.

Por último, mencionó que la ciudadanía no debería promover el uso de los taxis informales o colectivos que no cuentan con un seguro. “Es importante que la población sepa que si un vehículo es informal no cuenta con un SOAT; es decir, si hay un accidente, este no podría cubrirlo o la pensión médica”, finalizó.