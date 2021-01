Playa Agua Dulce lució vacía en el primer día del 2021

La playa Agua Dulce, perteneciente a la Costa Verde, lució vacía en el primer día del año 2021. La Policía Nacional del Perú, junto a las Fuerzas Armadas, resguardaron esta zona del litoral para que los ciudadanos no ingresen a estos espacios tras la medidas impuesta por el Gobierno.

El jefe de la región Lima, Jorge Ángulo, mencionó que no han intervenido a ninguna persona durante estos días de fiesta. “En primer lugar, felicito a los ciudadanos por su accionar, ya que no hemos tenido que retirar a nadie ni nada porque simplemente no han venido a las playas, excepto pequeños casos. La ciudadanía está cumpliendo con las medidas sanitarias”, indicó.

Pese a ello, algunos transeúntes y deportistas sí estuvieron en los alrededores de la Costa Verde. En imágenes captadas por La República, las personas manejaban bicicleta, corrían o paseaban por el litoral peruano. “Ha sido una buena decisión porque la playa lucía llena en estas épocas, ya que venían personas de todos lados”, mencionó una joven en América.

“La calle esta vacía y podemos hacer varios deportes”, señaló otro joven. Todos los balnearios del país se encuentran cerrados, de norte a sur, hasta el día 4 de enero. Asimismo, en 11 regiones, el toque de queda iniciará a las 10 p. m.; mientras que en Lima y Callao la inmovilización se cumplirá desde las 11 p. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente.

Por último, el Gobierno anunció que dictaminará nuevas medidas para estas semanas ante una eventual segunda ola del virus en Perú y la aparición de una nueva variante de la COVID-19 en Reino Unido.