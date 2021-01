Padres denuncian irregularidades en los exámenes de postulación a la Escuela de Oficiales de la PNP

Un nuevo caso de corrupción se presume desde la Escuela Nacional de Formación Profesional de la Policía Nacional donde en el último trimestre del 2020 más de 1.500 jóvenes se presentaron para postular a una de 300 plazas disponibles. No obstante, solo 238 fueron los que pudieron lograr el objetivo.

Según los padres de familia de los afectados, esto se ha dado en consecuencia de la presunta ‘preferencia’ y ‘parcialidad’ que tomó uno de los Generales encargados de la escuela de oficiales de la PNP.

El abogado Ricardo Lezcano Villa, quien representa a los jóvenes postulantes, señaló al General Manuel Jesús Vásquez Vásquez, como el responsable. En ese sentido, no sería la primera vez que se le ve envuelto en este tipo de situaciones, ya que, según comentó el abogado a este diario, el general viene siendo investigado por la misma institución policial en el área de inspectoría, por favorecer de manera irregular a aspirantes en el año 2019.

Jhair Aguilar, uno de los jóvenes que se presentó al último proceso de admisión, confesó que, junto a sus compañeros, se habían preparado para poder obtener una plaza dentro de la escuela de oficiales y que incluso esta última prueba se adelantó a pesar de la pandemia.

“El proceso debió iniciar en enero, sin embargo, nos comunicaron que, para octubre pasado, teníamos que apersonarnos para pasar las pruebas: no entendemos por qué”, sostuvo el joven a La República.

Resultados inconsecuentes

Del mismo modo, Jhair indicó que encontró irregularidades entre los resultados de las pruebas académicas y de conocimiento, así como en la entrevista personal.

En la prueba mencionada, se evalúa la vocación y demás temas afines, sin embargo, al ser evaluado, Aguilar comentó que los tópicos abordados fueron otros.

“En la prueba de conocimiento obtuve 13. Mis compañeros también sacaron notas similares a las mías y luego en la prueba de entrevista personal me jalaron con 09, caso similar a mis amigos. Me pareció sumamente extraño, ya que dos señoritas obtuvieron un resultado inferior al mío y mis compañeros en cuanto a la prueba de conocimiento. Sin embargo, en la entrevista personal sacaron de nota 11, con lo que se aprueba. No tiene lógica esto”, expresó mortificado.

En esa línea, el aspirante reveló una pregunta que le hicieron en la entrevista y expresó su rechazo frente a la forma en la que fue evaluado.

“Me consultaron qué personaje impulsó la revolución rusa, ¿Qué tiene que ver eso con la vocación que puedo tener yo para ser Policía? La ciudadanía ha denunciado que en estos tiempos se necesita más personal calificado en la Policía, no entiendo cuál es la finalidad de hacer que menos postulantes podamos ingresar, no coparon todas las vacantes”, lamentó el joven.

La prueba del polígrafo no fue firmada legalmente

Otra inconsistencia que denunciaron, tanto los jóvenes postulantes como su abogado, fue la no presencia de un notario al momento de pasar por la prueba del polígrafo.

“Según nos explicó nuestro abogado, en este tipo de pruebas, debe acudir un notario para firmar este examen y, además, estar acompañados de un representante legal o una persona de confianza, esto no fue así ”, expresó Lezcano Villa.

Finalmente, padres y jóvenes, quienes vienen de diferentes partes del país con el sueño de poder ser parte de la PNP, se ven decepcionados por este tipo de situaciones. Ellos instan al titular de la cartera del Interior a que pueda tomar conocimiento de lo acontecido y obtener una conciliación con aquellos jóvenes que llegaron hasta instancias finales de su postulación al aprobar en todas las pruebas a las que se sometieron, pero no llegaron al puntaje requerido.

La República intentó comunicarse con un representante de la Escuela de Oficiales de la PNP para que realice su respectivo descargo, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta.