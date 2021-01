PNP intervino a cerca de 400 personas y 70 vehículos durante Año Nuevo

Jorge Luis Angulo, jefe de la región de Lima, indicó que este primer día del año han logrado realizar varios operativos en la ciudad, por lo que han evitado el desarrollo de varias reuniones sociales y/o fiestas. En total, hubo 398 personas intervenidas y 68 vehículos, según datos de la PNP.

“(Queremos) dar a conocer que hemos realizado 593 operativos y tenemos 10 personas requisitoriadas, 132 detenidas por diferentes motivos, así también hemos incautado cuatro armas de fuego. Con respecto al incumplimiento del toque de queda, solo tenemos 14 personas intervenidas”, dijo en RTV.

Asimismo, Angulo recalcó que la PNP cuenta con un Comité de Inteligencia, que ha encontrado al menos 74 convocatorias a fiestas en Año Nuevo, en medio de la emergencia sanitaria. “A la mitad de estas reuniones se les ha notificado un día antes a fin de que no la ejecuten. La Policía optó por custodiar los locales para que no realicen estas actividades”, indicó.

“Toda la capacidad operativa ha sido puesta a disposición. Hubo rondas de la Policía, Serenazgo y militares para que no haya fiestas en Año Nuevo”, agregó.

Respecto a las multas ejecutadas en vehículos particulares, Angulo mencionó que han sancionado a 15 personas con la M41 por incumplimiento de la norma por el Gobierno.

Por otro lado, el general agradeció a la población por no haber salido de sus casas y contribuir con la actual pandemia. “Saludó la actitud de los ciudadanos por el cumplimiento de las normas. Incluso, no han llegado a la playa por el respeto de las medidas. Me parece muy buena la respuesta de la población”, manifestó.

PNP capturó a delincuentes de robo a la agencia Interbank

El general Angulo expresó que lograron identificar y capturar a tres de los delincuentes involucrados en el robo de una agencia Interbank en el distrito de Villa María del Triunfo. “Están en proceso de investigación y ha sido una respuesta rápida el día de ayer (31 de diciembre)”, dijo.