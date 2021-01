Identificado e intervenido policía que disparó a manifestantes

Un equipo especial de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) identificó e intervino al efectivo policial que disparó con su arma de reglamento a manifestantes que se oponen a la ley agraria aprobada por el Congreso, en la zona de San José, provincia de Virú, en La Libertad. Durante el episodio violento, fueron reportadas dos personas fallecidas, un menor de 16 años y un adulto de 27 años, con armas de fuego.

Se trata del suboficial de primera PNP Víctor Bueno Alva. Su identificación pudo ser posible porque un reportero gráfico del diario trujillano La Industria lo fotografió cuando dirigía su pistola hacia un grupo de trabajadores y percutó varias veces.

Según el informe de inteligencia al que tuvo acceso La República, el suboficial Víctor Bueno Alva se desempeña como chofer de la Unidad de Escuadrón de Emergencia de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad. Otro reportero gráfico que labora en el Gobierno Regional también captó la imagen del policial, pero esta vez sin la mascarilla de protección, lo que contribuyó a que fuera reconocido.

Luego de que su rostro fuera difundido en las redes sociales por el reportero gráfico Iván Orbegozo, del diario La Industria -que logró fotografiarlo en los precisos momentos en que disparaba-, el suboficial Víctor Bueno fue intervenido por agentes de la División de Homicidios que viajó especialmente de Lima a Virú para investigar la muerte de las dos personas.

El suboficial Víctor Bueno Alva tenía en su poder una pistola CZ 83 de 9 mm. El arma fue enviada al laboratorio de criminalística de la Policía Nacional para establecer si fue usada en el asesinato de dos personas.

Según el testimonio del periodista Iván Orbegozo, el suboficial Víctor Bueno se encontraba en la zona de San José, en la provincia de Virú, donde fue impactado por un proyectil de arma de fuego en el tórax el adolescente de iniciales K.N.R.D. La segunda víctima fue identificado como Reynaldo Reyes Ulloa, de 27 años. También cayó de un balazo en la misma zona que el menor de edad, donde el suboficial Víctor Bueno fue sorprendido disparando su pistola.

El efectivo estaba vestido de civil y llevaba puesto un chaleco antibalas.

Orbegozo dijo en una entrevista con RPP que observó que el policía hizo uso de su arma efectuando disparos al cuerpo y no al aire.

“Yo llego a San José, Virú, donde se originaron las protestas. Mi primera acción fue capturar todo lo que estaba sucediendo. En un primer momento todo era bombas lacrimógenas. No me había percatado de que estaban utilizando armas de fuego, como se ve en la foto”, expresó.

Plenamente identificado

“De pronto, los manifestantes empezaron a replicar a la Policía y en un espacio más despejado veo a un agente policial que dispara y empieza a utilizar el arma hasta en dos oportunidades. Es el segundo disparo que capturé en la imagen”, comentó Iván Orbegozo en RPP.

El reportero aseguró que el policía fue resguardado por otros efectivos que lo protegían con sus escudos, por lo que se sospecha que actuó en coordinación o bajo el mandato de algún superior.

Precisamente, como consecuencia de los hechos de sangre en Virú, el comandante general de la Policía Nacional, teniente general César Cervantes Cárdenas, dispuso el relevo inmediato del jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, general PNP Ángel Toledo Palomino, por la muerte de dos personas durante las manifestaciones de los trabajadores agroindustriales.

En reemplazo del general Ángel Toledo fue nombrado el reciente ascendido general PNP Carlos Céspedes Muñoz.

Por su parte, el ministro del Interior, José Elice, asumió la responsabilidad política por el fallecimiento de dos ciudadanos durante la represión policial a manifestantes que exigen ingresos justos como trabajadores de las empresas agroexportadoras.

Elice informó que se ha constituido un equipo especial de la Inspectoría General de la Policía Nacional, para que determine las responsabilidades por los excesos violentos de la jornada del miércoles en Virú.

El titular del Interior lamentó los fallecimientos y admitió que los policías no están autorizados a recurrir a sus armas de fuego letales, a menos que sea estrictamente necesario. Elice aseguró que habrá sanción para los autores de los disparos.

“Parece que esto (el uso de armas de fuego) no ha sido debidamente controlado, está en investigación y alguien ha utilizado un arma letal”, afirmó Elice.

Mientras tanto, La República llegó hasta la vivienda del adolescente K.R.N.D., en Virú, y encontró a su madre, devastada por la pérdida. Dorita de la Cruz Barrena exigió la identificación del autor del crimen, ocurrido cerca al poblado San josé, en Virú.

Dolor de madre

“No puede ser que hayan matado a mi hijo. Él no tenía nada que ver con las protestas. Pido justicia. Mi hijo cursaba el tercer año de secundaria en el colegio del Puente de Virú y quería ser ingeniero. Tenía cuatro hermanos. Él trabajaba, me pidió una parte de la casa para construirla y vivir allí”, dijo la entristecida madre de familia.

Dorita de la Cruz recordó que su hijo había previsto visitar a su tío en el puente Virú y, al pasar por el tramo de la carretera donde estaba el enfrentamiento, le impactó un proyectil.

“Los policías lanzaban bombas lacrimógenas, no obstante que había niños y gente mayor que se estaban asfixiando”, indicó.

La progenitora relató que a su menor hijo le gustaba el fútbol, era hincha de Alianza Lima y en vacaciones había estado en las academias de fútbol de la Universidad César Vallejo.

“Quería jugar un día con el equipo de Vallejo, sin descuidar también su anhelo de ser ingeniero y apoyar a la familia”, destacó.

La ropa del escolar y su fotografía son velados en su modesta casa de la calle Colombia, en San José, hasta donde acudieron algunos de sus compañeros de colegio.

El alcalde de San José, Hugo Carranza Lozano, pidió se investigue a fondo el hecho, pues no debe quedar impune. “Han truncado el futuro de un adolescente. Su madre está llorando, todo el pueblo está sentido. La gente reclama por un justo derecho, y se debe respetar la vida humana”, aseveró el burgomaestre.

Los vecinos del menor K.R.N.D. también hablaron con este diario. Recordaron al joven como alguien muy alegre y que se comportaba educadamente.

Segunda víctima era chofer en empresa agroindustrial

Gilmer Reyes Ulloa, hermano de Reynaldo Reyes Ulloa, el segundo fallecido de bala el miércoles en Virú, relató a este periódico que era chofer en una empresa y se dedicaba a transportar productos agrícolas a la capital. Tenía 27 años.

“Era el menor de nosotros, que somos 7 hermanos. Hace 3 años dejó Santiago de Chuco porque no había trabajo aquí y se fue a San José. Vivía en un cuartito arrendado. Desde que salió de Santiago de Chuco no volvió, era yo quien lo visitaba. Estaba en la huelga reclamando sus derechos, por un aumento de sueldo y le cayó un balazo de la policía”, expresó.

Gilmer Reyes dijo que tenía dificultades para llevarse el cuerpo de su hermano. “Estoy en la morgue de San José y no que permiten retirar el cadáver. No me dan razones”, manifestó.