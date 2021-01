Escritor Pedro Novoa, quien padece cáncer, pide ayuda tras ser desahuciado

El escritor Pedro Novoa, quien lucha contra un cáncer de colon, ha denunciado una mala atención en el Hospital Rebagliati de EsSalud, y ahora se encuentra en estado crítico.

Rosalin Cancino, esposa del también profesor universitario, contó a La República que su esposo se preparaba para una intervención quirúrgica en una clínica. Sin embargo, a mediados de octubre se descompensó y tuvo que ser llevado de emergencia el Hospital Rebagliati.

Desde el 16 de octubre, el paciente estuvo internado en el nosocomio y, semanas después, una junta médica le indicó que ya no lo operarían, sino que le realizarían una ileostomía para que se alimente oralmente y ya no realice sus deposiciones por el ano.

Sin embargo, 10 días después de la operación, cuando ya le habían dado de alta y estaba en su casa, ya no pudo seguir alimentándose de forma oral. Ante este problema, el paciente tuvo una cita con un oncólogo de apellido Vera, quien lo mandó a sacarse un análisis de sangre y ponerse un catéter para que inicie el tratamiento con quimioterapia.

Ellos sacaron otra cita para la primera sesión de quimioterapia, pero se la dieron para 15 días después y, en ese lapso, Novoa empezó a hacer deposiciones con sangre pese a que días antes se había practicado la ileostomía, que supuestamente lo evitaría. Debido a ello, se tuvo que internar nuevamente en la Unidad de Hemorragia Gástrica del Hospital Rebagliati y allí —asegura— no le practicaron una embolización por falta de materiales.

Cansino señala que, por si no fuera poco, cuando Novoa necesitaba de alimentación parenteral, el personal médico decidió primero darle alimentación nasoenteral pese a que el paciente en ese momento ya no toleraba la comida y se sabía que había infiltración en el duodeno.

Manifiesta que demoraron en hacer este procedimiento porque no tenían la orden y también por falta de materiales. Cuenta que durante dos semanas su esposo estuvo solo con suero, causando que bajara de peso y su salud empeorara.

Tras superar esta etapa y luego de que le empezaran a dar alimentación parenteral para que inicie la quimioterapia, le reprogramaron una cita para ayer, 31 de diciembre, con el oncólogo Carlos Aliaga Machaca, pero este les dijo que ya no calificaba para recibir quimioterapia porque tiene el colon obstruido y que tampoco lo podían operar .

Cancino se encuentra indignada con la respuesta, pues recuerda que fue la junta médica del Hospital Rebagliati la que decidió practicarle la ileostomía en vez de la operación que tenía pensado hacerse antes de ser internado por primera vez en octubre.

Además, asegura que el doctor Aliaga les ha dado la opción de derivarlos a un área donde solo le den terapia contra el dolor para mejorar su calidad de vida.

El escritor Novoa recuerda el amargo momento cuando recibió la noticia. “Este oncólogo bastante frío, de una manera poco empática, simplemente me analizó visualmente y me dijo ‘a ti te han intervenido mucho y te veo bastante débil, no creo que aguantes la quimioterapia, por lo tanto ahí queda’”, aseguró.

Deficiencias

La familia asegura que la decisión del oncólogo Aliaga de no permitirle llevar la quimioterapia ha sido el extremo de una serie de maltratos en el Hospital Rebagliati.

Cancino cuenta que la primera vez que su esposo estuvo hospitalizado nunca le brindaban información sobre su estado ni su evolución y que, cuando fue a recogerlo porque ya la habían dado de alta, no le entregaron la epicrisis ni el certificado de invalidez temporal.

Precisamente, cuando tuvo cita con el primer oncólogo, este les pidió la epicrisis, por lo que nuevamente tuvieron que regresar a la unidad donde estuvo hospitalizado para solicitarla. La mujer señala que lejos de ayudarla, los médicos residentes a cargo, de apellido Tinta y Mirabal, se responsabilizaron entre sí y recién en ese momento comenzaron a hacer el documento.

Creen que la suma de deficiencias que, según ellos, el hospital cometió ha causado que Novoa ahora se encuentre muy mal de salud. “Si a mí me hubieran operado a tiempo, estaría mejor. Tampoco nunca me dijeron que había llegado a una situación de metástasis”, comenta el escritor desde su vivienda en Puente Piedra.

“Nunca nos dijeron la verdad. Nunca nos dijeron cuál es la fase del cáncer para buscar otra opinión o sacarlo del Rebagliati e irme a otro sitio. Callaron y ayer 31 de diciembre nos dijeron que está desahuciado”, reclama su esposa.

La República intentó comunicarse con el nosocomio, pero no obtuvimos respuesta.

El escritor ganador del premio Derrama Magisterial (2010), premio Mario Vargas Llosa (2012) y premio Caretas (2015) hace un llamado a todos los que lo conocen y a las personas solidarias a que lo puedan ayudar con fondos para continuar su lucha contra el cáncer. Muchos de los tratamientos y medicinas que ha usado durante la enfermedad han costeados por él y su familia.

Si deseas brindar cualquier ayuda a Pedro Novoa, puedes comunicarte con él a través de los números 996 445 451 o al 525 9270. También puedes colaborar mediante la cuenta BCP 19125953812070.