Bomberos de Lima y Callao atendieron al menos 35 incendios en el inicio del 2021

El jefe territorial de los bomberos para Lima y Callao, Mario Casaretto, informó que, durante las primeras horas del 1 de enero del 2021, los hombres de rojo de la región atendieron, al menos, 35 incendios y 14 emergencias médicas.

En diálogo con RPP Noticias, Casaretto precisó que de lo 35 siniestros registrados en la noche de Año Nuevo, 7 fueron de grandes proporciones. De ellos, 4 personas fueron rescatadas con síntomas de inhalación de humo, y 3 con golpes y quemaduras en todo el cuerpo.

“Lamentablemente, anoche hemos tenido casi un récord de incendios que han sumado, entre todas las emergencias que hemos asistido, casi 49 emergencias en Lima y Callao. De los 35 incendios confirmados, 7 han sido de proporciones”, relató.

El primero de los incendios atendidos ocurrió en una fábrica de metales en la avenida Aviación, donde el fuego producido por la caída de un pirotécnico consumió gran parte del patio de trabajo.

Otra de las emergencias ocurrió en un depósito de plásticos ubicado en Malecón Checa, San Juan de Lurigancho, donde la falta de agua jugó un papel determinante para que los bomberos no pudieran contener las llamas con rapidez.

“En estas emergencias, los residuos incandescentes que regresan después de usar los fuegos pirotécnicos son los que generan estos incendios. La mayoría de incendios que han asistido los bomberos de Lima y Callao son los que, prácticamente, se han producido en azoteas o techos. Esto se advirtió que iba a pasar, pero la negligencia le ganó a la prevención”, manifestó.

Ante ello, el comandante Mario Casaretto hizo un llamado a la población para que brinden una respuesta más eficiente ante las recomendaciones de las autoridades en el uso de pirotécnicos en celebraciones de fin de año.

“Las emergencias no cesan, siempre van a pasar. Lo que no entendemos es que se siga pensado ‘a mi no me va a pasar, a nosotros no’ (...) No podemos vivir pensando que las cosas no van a suceder, eso se califica como negligencia. Lamentablemente, eso es una falta de cultura de prevención total en todo nuestro país”, remarcó.