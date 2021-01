Surco: hombre denuncia destrozos a su moto lineal durante operativo de fiscalizadores

Miguel Ángel Degracia Ortiz denunció un caso de presunto abuso de autoridad por parte de los fiscalizadores de la Municipalidad de Surco, quienes habrían causado daños a su moto lineal que se encontraba estacionado en el frontis de su cochera.

El propietario indica que acababa de sacar su moto de placa 0355-1Y de su cochera en el jirón Combate de Angamos, mientras subió a su departamento a sacar sus pertenencias para salir, cuando de pronto fue notificado por el personal de seguridad del condominio que se estaban llevando su vehículo.

“Yo no estaba invadiendo ninguna zona restringida, ni siquiera hay áreas verdes. A pesar que el vigilante les dijo que ‘el propietario acaba de sacar su moto y está bajando’, no me dieron ni tiempo de bajar, cargaron la moto al peso, encontré los espejos rotos en la vereda”, aseguró.

Miguel Ángel indica que al cargar el vehículo a la fuerza rompieron ambos espejos y el encadenado de la moto, daños que bordean los S/ 1.500. Sumado a ello, deberá pagar una multa del 25% de una UIT para poder retirar su vehículo del depósito municipal.

“Es un abuso por parte de la municipalidad y más aún que te destruyan tu propiedad, uno que con tanto esfuerzo cuida sus cosas para que vengan y lo rompan así. Me ofrecieron pagar la mitad de la multa, pero me dijeron primero paga tu multa, luego protestas”, refirió.