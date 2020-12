Rímac: aglomeración de personas y precios elevados en flores cerca de celebrar Año Nuevo

Cerca de celebrar el Año Nuevo, el mercado de flores Piedra Liza, ubicado en el distrito del Rímac, uno de los principales puntos donde se ofrece este tipo de productos, luce abarrotado de personas.

La República hizo un recorrido en donde se pudo observar la gran cantidad de asistentes al interior del mercado, en el que algunos no respetaban el distanciamiento, no usaban protector facial o no colocaban bien sus mascarillas.

En el Perú, una de las tantas creencias de Nochevieja es tener en casa un ramillete de flores amarillas. Los moradores indican que es para asegurar un venturoso Año Nuevo.

Por otro lado, los comerciantes señalaron que la docena de flores, dependiendo de las clases han subido de diez a quince soles ; por ejemplo, la docena de rosas amarillas cuesta 50 soles, frente a los S/ 35 soles que costaba la semana pasada.

De igual modo, los arreglos florales que se utilizan para dar la bienvenida a un año nuevo está oscilando entre S/ 80 a S/100.

Rituales de Año Nuevo podrían poner en peligro la salud

Para el biólogo Jorge Cabrera, del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), lo mejor sería abstenerse de realizar algún ritual a fin de evitar cualquier peligro que pueda llevar a los ciudadanos a pasar el Año Nuevo en un hospital.

En todo caso, si se insiste en ponerlas en práctica, aconsejó tener en cuenta tres detalles importantes:

Comprar productos con etiquetas que describan de manera clara qué es lo que contiene.

Revisar el registro sanitario (RS) autorizado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

Constatar que lleven la fecha de caducidad o vencimiento.

Finalmente, el experto pidió a la población no usar agua de siete iglesias, de cananga o de siete espíritus para los baños de florecimiento, ya que contienen solventes como kerosene, alcohol metílico y otros insumos que podrían ser peligrosos para la salud.

