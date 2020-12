Reportan largas colas para recojo de pavos en locales de San Fernando

A vísperas del Año Nuevo, una gran cantidad de personas viene realizando largas colas para recoger su pavo en distintos lugares de Lima. Entre ellos, en un local de San Fernando, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Elmer Faucett en el distrito de San Miguel.

Los usuarios se mostraron incómodos por las horas que deben esperar para recoger el producto. Asimismo, los asistentes indicaron que el pavo no tendría el peso que ellos buscan.

“San Fernando está generando un robo a la población. Muchos tienen vale para pavos de 7kg para arriba, pero ellos solo están entregando de 5 o de 6 kg, y encima, no hay lugar a reclamo, están obligando a que la gente compre el pavo de 13kg, y el que no tenga para pagar el monto, qué hace? Se queda con el ticket en en la mano”, señaló Oscar Guerrero a RTV.

En el distrito de Surquillo sucede la mismo situación. Desde la cuadra 42 de la avenida República de Panamá, la cola da toda la vuelta al local de San Fernando; las personas esperan desde las 5 a. m. para canjear su vale de pavo o chancho.

“Yo he ido a preguntar si hay pavo de 7 kg, y me dicen que no, que hay de 5 y de 6, y en caso que se pase, hay que dar la diferencia, sin embargo, si nos dan de menos, ellos no nos reembolsan. Esto es un robo”, indicó un usuario a La República.

Cabe mencionar que los expertos de salud han recomendado no acudir a lugares aglomerados por representar un peligro por la COVID-19.

