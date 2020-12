Empresario captura a delincuente que encontró robando su vivienda en Ventanilla

Información: Vanessa Trebejo - URPI / GLR

Durante la madrugada de este 31 de diciembre, el empresario Asunción Príncipe Collazos (45) capturó a uno de los delincuentes que se encontraba robando su vivienda en Ventanilla. En total eran tres sujetos, pero dos lograron escapar al ser sorprendidos.

” El perrito ha sido el que ha alertado y yo me he levantado, he verificado y reduje al delincuente con un palo y con ayuda del ingeniero no dejamos que se vaya el delincuente. Le hicimos caer el cuchillo que tenía en la mano porque sino con ese armamento blanco nos podía atacar”, sostuvo el agraviado para RTV, quien se mostraba orgulloso de su mascota de nombre “Flaco”.

Comentó, además, que esta sería la cuarta vez que ingresan a robar a su domicilio. “Con lo de ayer son cuatro veces que me han robado, una vez salí de compras con mi familia una hora y cuando llegue se habían llevado todo, mi televisor, equipos, muebles, todo”, manifestó.

En ese sentido, solicitó a las autoridades leyes más rigurosas y acciones eficientes para que no dejen libres a los delincuentes. “Pedimos leyes más estrictas para los delincuentes y que se tomen una acción rigurosa. Hemos ido a la comisaría y el delincuente está ahí detenido, el fiscal no ha venido, no hay médico legista, lo más probable es que lo suelten a las cuatro horas”, agregó para finalizar.

El sujeto capturado se encuentra en la Comisaría de Pachacútec en calidad de detenido.